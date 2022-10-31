臺北啟明學校於111學年度陸續安排三場水域系列活動，分別為SUP立槳及獨木舟體驗、動力艇及手作生太平、水中盪槳體驗及最終挑戰師生一起划龍舟，要讓視障同學及校友有不一樣的人生經歷。本次進行的是SUP立槳及獨木舟體驗，臺北啟明學校表示，感謝北安扶輪社挹注經費讓學校師生可以一同參與，將社會服務精神發揮的淋漓盡致。

臺北啟明學校與北安扶輪社為了讓視障同學及校友有不同的人生體驗、發展休閒能力，並促進視障者認識多元水域活動，藉此提升自信心。第一階段的活動與台北海洋科技大學海洋休閒觀光管理系及海洋休閒運動系合作，在海洋科技大學游泳池，透過教練的指導，讓視障學生、畢業校友、陪同家長、師長及社友們一起體驗SUP及獨木舟的樂趣。

臺北啟明學校表示，本次活動將以最安全且趣味的方式帶領同學們一起進入水中運動的快樂天堂。(照片/臺北啟明學校提供)

視覺障礙者礙於視力，無法體驗部分的休閒運動項目，這次學校和台北海洋科技大學及北安扶輪社一起攜手，讓視障同學體驗水中活動的樂趣。本次活動也將以最安全且趣味的方式帶領同學們一起進入水中運動的快樂天堂，這次活動十分圓滿順利，讓每位參與者將SUP立槳及獨木舟的技能及成就感帶著走，用這份勇於冒險的自信面對人生更多的挑戰。