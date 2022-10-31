111學年度公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會於30日在新北市政府舉行，市長侯友宜分別授予211位卸任會長感謝狀及212位新任會長、124位連任會長共547份當選證書，感謝卸任家長會長與學校行政、教師長期合作和奉獻，也邀請新任家長會長一起攜手為杏壇創造新氣象。

新北市長侯友宜表示，教育理想的落實，需要政府、家長與教師三方一起齊心協力，對教育重視的家長，能改變孩子的未來。時值108課綱推動，感謝家長團體主動辦理12年國教新課綱家長座談宣導，增進家長對新課綱認識，與教師攜手為孩子營造良好教學氛圍。新北教育擁有完善的安全照護網絡，這些年來家長與市府齊心溝通及檢視校園周邊通學環境，今年完成全市211所國小通學巷改善，每月平均受傷人數減少13.3%。

侯友宜提到，在飲食方面也相當感謝家長們的支持，才讓食安智慧監控中心順利打造，讓疑似食物中毒事件下降8成，共同齊心把關孩子的飲食健康。另外在5月疫情高峰期間，感謝家長團體每週參與教育局召開的防疫會議，至今已高達300多場，並於學校現場協助籌措防疫物資，持續關心孩子健康與學習，感謝家長與市府共創孩子安全的守護網。

新北市長侯友宜表示，感謝547位家長會長守護新北孩子。(照片/新北市教育局提供)

家長會長們點滴付出，暖心助學的義舉不勝枚舉，如福和國中家長會長俞維欣在今年疫情最險峻的時刻，看見許多孩子因為確診，臨時接獲通知居家隔離而無法外出到校，當時由俞維欣緊急組成了「Uber Book愛心外送團隊」及「Uber Care關懷小組」，將孩子們留置於教室內的書本一一送達至學生家中，讓孩子們可以居家學習不中斷，並從外送書本需求的電話訪談中，如發現學生為清寒或因全家居家隔離而食物短缺的家庭，也提供物資上的關懷，俞維欣用行動支持學生學習、傳遞溫暖到每一位學生身上，創造出正向的親師合作。

福和國中校長范筱蓉(左1)表示，俞維欣(中)用行動支持學生學習、傳遞溫暖到每一位學生身上。(照片/新北市教育局提供)

永平國小家長會長李惠玟某次看到學校輔導室工作報告指出，孩童需要接受輔導，關鍵因素為情緒問題，當學生情緒困擾越來越多，會引發自尊脆弱低落、人際緊張衝突或解題能力匱乏。李惠玟深知情緒教育的影響，和學校共同啟動「親師好ＥＱ，孩子ＥＱ好」情緒教育專案，共有52名家長及100名老師一同接受情緒教育，並培育22名情緒志工入班，進行低年級的情緒教育，家長會攜手學校營造好情緒校園，帶給學童良好的學習環境。

中和國中家長會長吳芊華，任內持續給予家中突遭變故孩子們支持的資源。徐同學因為爸爸檢查出肺癌末期，媽媽也為了在醫院陪伴爸爸治療無法工作，家中頓失經濟來源，吳芊華知道消息後，馬上請學校啟動急難救助基金並向校外機構申請補助金，讓孩子在生活上獲得支持，後續得知徐同學爸爸離世，吳芊華持續積極聯絡社福團體及外界捐助，協助籌措喪葬費用，讓徐同學短期內不用為學業與家中經濟環境所困擾。另一位高同學因爸爸突然急病離世，家中經濟困頓，吳芊華攜手家長會進行募款活動，除了經濟上的援助外，吳芊華也尋求社會福利機構和心理輔導等資源，為校內學生付出愛與熱誠。

中和國中校長陳春男(左1)表示，吳芊華(中)任內尋求社會福利機構和心理輔導等資源，為學生付出愛與熱誠。(照片/新北市教育局提供)

教育局表示，新北市自110年起教育預算編列超過630億元，首次成為全國教育經費第一高的縣市，4年來投入超過200億元改善校園環境與學習硬體設備，並有超過100項全國第一及首創，2022四大教育民調都是六都或全國第一，造就在地就學率邁向8成，讓孩子在自己的家鄉求學讀書，就能享有最優質的教育，這除了學校的努力，也是因為有家長的支持，新北教育成果才能如此卓越，感謝新北市充滿熱忱的家長會長願意支持教師、為孩子付出。這對學校老師而言，就是最堅強的後盾，也期待未來會長們繼續擔任教育最佳的合夥人。