「2022 ITF台北國際旅展」， 11月4日(五)至11月7日(一)在台北南港展覽館一館登場！展出單位包括日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家/城市，以及全台40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等單位，共1,200個攤位參展，其中美國德州休士頓、星宇航空、KKday等更是首次參展。台灣觀光協會今(11/1)日搶先公開展出重點與優惠資訊，展前記者會上台灣觀光協會葉菊蘭會長與交通部觀光局林信任副局長為護照蓋上出入境章，象徵環遊世界全面啟動。

台灣觀光協會葉菊蘭會長(右)與交通部觀光局林信任副局長(左)接受媒體聯訪，喜迎觀光產業曙光。(攝影/王雅芬)

台灣觀光協會葉菊蘭會長表示，作為ITF的主辦單位，疫情後的觀光旅遊業終於走出隧道看見曙光，此次各旅遊業者和中央部會都熱情參加，並推出最優惠的產品，希望全國喜愛旅遊的朋友11/4日~11/7日前來ITF參觀，為家人購買最好的旅遊產品。今年策展的主題是「永續旅遊」，參展單位根據主題提出與主題相關的旅遊產品，觀光產業一起回到初心提升旅遊價值。葉菊蘭提到，「旅遊是快樂的事，大家以旅行作為半徑畫一個滿滿的圓，尋找美好的旅遊下一站，規劃下一站幸福的旅程就從ITF 開始。」

此外，根據世界旅遊及觀光委員會(WTTC)的報告，亞太地區的旅遊觀光GDP可望率先全球在明年呈現正成長，在2032年以前，全球觀光產業工作預計成長1.25億，亞太地區占64.8%。意謂著觀光產業已走過最嚴峻的時刻，盼以觀光的力量帶動經濟發展，與業界攜手迎向亞太觀光閃閃發光的黃金時代。

在現場推廣旅遊行程的關島展攤，贈予曬過太陽的Hello Kitty給葉菊蘭會長。(攝影/王雅芬)

交通部觀光局林信任副局長表示，ITF今年剛好是第30屆，也是10月13日國境重啟後第一個盛大的國際旅展，為慶祝今年30周年，交通部觀光局於旅展現場特別設立主題形象館、觀光圈及國家風景區管理處、遊樂園館等三個館，讓大家更認識台灣觀光。疫後觀光局也推出新常態旅遊三支箭，帶來新服務、新產品、新戰略。此外，邀請百位國際媒體和買家，讓國際能更了解台灣，預期帶來5萬人次國際觀光旅客、創造78億觀光財，相信未來亞太地區觀光產業的成長將領先全球！

航空公司與旅行社紛紛推出優惠組合。(攝影/王雅芬)

展前記者會現場，為迎接疫後旅遊商機，航空公司與旅行社紛紛推出優惠組合， 以日韓、歐洲、東南亞最夯，包括中華航空、台灣虎航、亞洲萬里通、長榮航空、星宇航空、越南航空、日本航空等7大航空公司，現場不僅有超值優惠機票、精彩表演，還有展場限定神秘禮物與優惠加購。其中日本航空推出台北至日本來回機票未稅7,998元起；首次參展的星宇航空，將結合萬眾矚目的全新A350-900廣體客機為主題，讓大家在ITF開箱頭等艙體驗，只要在旅展現場購買星宇航空機票除可享全航線9折優惠，再加贈星宇獨家好禮。

主打趣頑水行程的業者，現場找來真人扮演美人魚，超吸睛。(攝影/王雅芬)

各家旅行社推出的產品，價格心動得讓人想立刻出發旅行，雄獅旅遊主打「韓國首爾5日」前往韓國愛寶樂園，每人最低14,900元起；燦星旅遊推韓國12月至3月多款行程16,900元起；五福旅遊推日韓5日遊、最高第2人減6,000；東南旅遊日本指定行程第二人省4,000元。除了國人最愛的日韓，東南亞和歐洲的詢問度也持續增加，尤其東南亞地區不僅適合避冬，加上團費漲幅相對較低，深受消費者青睞。

嘉義文化觀光局許有仁局長親自在展攤上解說。(攝影/王雅芬)

ITF旅展期間一直最受歡迎的熱門餐券、住宿券、SPA泡湯券年皆是度最優惠，五星飯店住宿券最低下殺1.7折、熱銷餐券4.6折起，最低只要899元就可享受飯店美食，民眾可把握ITF門票預售優惠、獲參加捐血贈票與警消醫護免費逛展機會。