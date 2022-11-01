2022 ITF 台北國際旅展將於11月4日至11月7日於台北南港展覽館開展，本次展出單位有日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家與城市，其中包括40餘家旅行業者以及130間飯店、航空公司、遊樂園等等，總共有1200個攤位參展。記者會上台灣觀光協會葉菊蘭會長與交通部觀光局林信任副局長為護照蓋上出入境章，象徵環遊世界、全面啟動，外國使節、中央部會、縣市政府等貴賓均蒞臨現場力邀民眾前來觀展。

記者會上台灣觀光協會葉菊蘭會長與交通部觀光局林信任副局長為護照蓋上出入境章，象徵環遊世界、全面啟動，外國使節、中央部會、縣市政府等貴賓均蒞臨現場力邀民眾前來觀展。(攝/景義婷)

台灣觀光協會葉菊蘭會長強調本次展覽以永續旅遊為策展主題，也號召參展單位一起響應。(攝/景義婷)

台灣觀光協會葉菊蘭會長表示，經歷了疫情的考驗，ITF今年終於可以再次舉辦旅展，疫情改變旅遊消費趨勢與旅客偏好，旅客更強調健康與永續，ITF因此以永續旅遊為策展主題，也號召參展單位一起響應，並規劃永續星球展出，以闖關活動宣傳永續旅遊。本次也與捐血中心合作，捐血贈票與警消醫護免費逛展，邀請民眾一起來展區逛逛，為家人找到幸福旅遊的產品。

交通部觀光局林信任副局長表示預期明年會比今年更佳的熱絡，所以也希望這次的台北國際旅展，不只是在國際行銷上的一些成就，在國民旅遊的回溫上也能夠有一些新的展望。(攝/景義婷)

交通部觀光局林信任副局長表示，台灣這兩年觀光的整備還有旅遊環境的改善，國外使團都非常的驚艷，稍早也有許多旅行業的業者跟我表示，目前接單很暢旺，開始慢慢把以往的員工都召回，預期明年會比今年更佳的熱絡，希望這次的台北國際旅展，不只是在國際行銷上的一些成就，在國民旅遊的回溫上也能夠有一些新的展望。

今日於萬豪酒店舉行台北國際旅展記者會。(攝/景義婷)

【2022 ITF 台北國際旅展】，將於11月4日至11月7日於台北南港展覽館開展。(攝/景義婷)

本次展覽燦星旅遊除了有日本九州、韓國滑雪與宿霧不到兩萬輕鬆GO之外，更推出購買國外團體旅遊贈送旅平險(含法定傳染病)，現場滿額還能抽系列五星級飯店免費住宿卷。圓山大飯店也推出優惠專案，住宿卷下殺3折外、餐卷下殺55折起。其中台北圓山推出平日聯合住宿通用卷，在旅展上購買一本5張下殺31折起，入住期間，免費暢完飯店設施，體驗圓山聯誼會會員尊榮。11月4日起於台北南港展覽館盛大展出的2022 ITF，想要規劃疫情後的第一次國外旅遊或是耶誕跨年，可以把握機會到現場挑選優惠機票或旅遊行程。