佛光大學於11月1日舉辦首場「宗教學」院士論壇，由中央研究院李豐楙院士領銜主講，講題為「道教神話與漢人社會的『常與非常』」。佛光大學校長何卓飛、人文學院院長蕭麗華等師長領銜參與氣勢非凡的盛會。何卓飛校長表示，感謝特別出席的專家教授們參與論壇分享專業，讓佛光大學人文學院在創新的里程碑。

佛光大學何卓飛校長表示，感謝特別出席的專家教授們參與論壇分享專業，讓佛光大學人文學院在創新的里程碑。(提供/佛光大學)

參與「人文學院士暨專家論壇」的與談人李豐楙院士，是史上第1人道士院士—，他曾任國立政治大學中國文學系教授、中央研究院中國文哲研究所研究員、國立政治大學宗教研究所講座教授，臺灣知名宗教學者。專長為道教文學、中國道教思想、台灣道教與民間宗教研究、華人宗教，也是少數具有道士資格的大學教授。李豐楙教授學理與實務並重，在文獻經典中對應實務實踐，豐厚的田野調查經驗，成為學者與道士的合體，並積極推動維護廟宇文化，考察民俗藝術。李豐楙院士表示，期待透過自己的專業出版書籍，持續弘揚道教，為台灣的宗教有所貢獻！

人文學院蕭麗華院長表示，未來還會有三場「人文學院士暨專家論壇」，將邀請中央研究院鄭毓瑜院士、中央研究院歐美研究所單德興教授、中央研究院特聘研究胡曉真教授現身論壇分享。(提供/佛光大學)

人文學院蕭麗華院長表示，未來還會有三場「人文學院士暨專家論壇」，將邀請中央研究院鄭毓瑜院士、中央研究院歐美研究所單德興教授、中央研究院特聘研究胡曉真教授現身論壇分享。第二場「人文學」院士論壇將於11月16日（三）登臺，由中央研究院鄭毓瑜院士主講，講題為「感動與表現－跨域共感的可能性」。第三場「外文領域」專家論壇則訂於11月17日瀟灑臨風開腔，由中央研究院歐美研究所單德興教授主講，講題為「做中學．學中做：這些年翻譯教給我的事」。第四場「史學論題」專家論壇將於11月30日（三）溫柔揭面，開啟細密的女性敘述，由中央研究院特聘研究胡曉真教授主講，本校歷史系韓獻博教授與談，講題分別為「南國才女天下夢---清代女性小說中的自我、國家與世界」及「臺美哈佛學人對談」。

佛光大學於今(1)日舉辦首場「宗教學」院士論壇。(提供/佛光大學)

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