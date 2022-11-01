東海大學路思義教堂至1963年完工後，已經有60年的歷史，經過長期的使用下，出現部分漏水、外牆破損、設備老舊等問題。今年校方向文化部提出「歷史與文化資產維護發展計畫」補助案申請，順利獲得核定3400萬元的修復補助經費，並於今（11/1）日下午舉辦開工典禮，展開為期一年的閉館修復工程。

今日修復工程開工典禮記者會，包括文化部文化資產局局長陳濟民、立法院副院長蔡其昌、立法委員張廖萬堅、東海大學校長張國恩、校友總會理事長李基正、副校長詹家昌、總務長柯耀宗，以及東海建築系教授郭奇正、建築師林志成等人皆出席參與。

路思義教堂在校友蔡其昌(右三)、張廖萬堅(右四)協助下，獲文資局補助將進行大整修。(照片/東海大學提供)

路思義教堂是為了宣揚福音並紀念其父親亨利•溫特斯•路思義宣教士（Henry W. Luce)，一身投入基督大學教育所捐款興建。在教堂50週年時，曾獲得美國蓋提基金會(The Getty Foundation)選為20世紀最值得保存的現代建築之一；2019年升格為國定古蹟，成為台灣二次大戰後，第一棟被指定為國定古蹟的現代主義建築。

東海大學校長張國恩表示，路思義教堂60年來首度閉館整修工程，是東海創校67年來的大事，更是校內文化資產永續發展的重要里程碑。除了感謝文化部文化資產局的大力支持，更感謝校友立法院副院長蔡其昌、立法委員張廖萬堅的協助，積極爭取修復工程整修經費。張國恩說，希望藉由東海大學對於現代建築的整修起到示範性的作用，在未來也能為國際提供經驗與協助，並期待一年後教堂的風華再現。

路思義教堂閉館修復，與會貴賓在瓷瓦寫下祝福語。(照片/東海大學提供)

立法院副院長蔡其昌指出，國定古蹟的修繕是很大的工程，感謝文化部在經費上的協助，讓路思義教堂這個台中的地標、台灣的驕傲，更是東海人的共同記憶，能夠永續存在。此外，蔡其昌也對東海校友喊話，希望在少子化的衝擊下，校友們能一起幫助母校，讓東海更好。

立法委員張廖萬堅表示，路思義教堂是台灣戰後現代建築典範之作，具備的潛在文化資產價值是無價的。身為東海的校友的他，同時也是立法院教育及文化委員會的成員，對於文化資產的保存非常有興趣，因此正好為此次教堂的修復及保存盡了一份心力。

東海大學表示，本次路思義教堂修復工程由東海建築系教授郭奇正領軍的建築研究中心研究團隊，與林志成建築師事務所共同執行，於2022年11月1日起進行為期一年的閉館修復工程，校方也期待明年教堂將再現風華，以嶄新的面貌和大家見面。