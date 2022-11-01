南華大學於11/1日舉辦「新媒體XR互動展」開幕儀式。邀請友好的高中職校長一同共襄盛舉，見證南華大學邁入元宇宙新紀元。此外，學校秉持資源共享之理念，與全國131所高中職校進行電子書資源共享簽約儀式，共有42校47位校長或學校代表出席簽約，林聰明校長、林辰璋副校長、李坤崇副校長及多位一級主管與系所主任也出席活動。

南華大學邁向元宇宙新紀元，舉辦「新媒體XR互動展」，創作者洪晧倫博士(左)致贈創作。(提供/南華大學)

南華大學校長林聰明表示，數位化時代，閱讀媒介與形式打破傳統既有的框架，促成電子書的崛起，近年來也逐年增加電子書預算，以提供師生多元的閱讀資源，除了具便利性，也能落實無紙化、減碳的理念，並邁向淨零碳排永續發展之目標。為大力推廣學子閱讀電子書以減少碳排量，圖書館購入UDN、HyRead 及iRead三大電子書平台，並將此資源分享給全國131所高中職，三家電子書聯盟每年總計提供約950冊不同電子書，據各平台業者指出，這是有史以來最多學校簽約共享電子書資源。

南華大學邁向元宇宙新紀元，舉辦「新媒體XR互動展」，觀賞者可透過手機或平板電腦體。(提供/南華大學)

賴淑玲館長與洪晧倫博士為貴賓進行導覽介紹，賴館長指出，該展覽透過AR擴增實境，可讓觀賞者透過手機或平板電腦看到畫作上所呈現的虛擬景物及其意境；VR虛擬實境則是運用頭戴式顯示器，讓觀者彷彿走進作品場景身歷其境；MR混合實境，是戴著半罩式頭盔，眼睛看得到實景，但是虛擬物件及動畫皆能在顯示器上呈現。當藝術創作結合多媒體互動科技，再導入元宇宙元素，不僅重新詮釋美學藝術，也讓藝術創作者更能發揮無限的創意空間。

南華大學邁向元宇宙新紀元，舉辦「新媒體XR互動展」，貴賓合影。(提供/南華大學)

參與此次活動的高中職校長對於南華大學分享電子書資源皆表達萬分感謝之意，並且對於該校因應潮流邁入元宇宙紀元，提供學子豐富多元的學習資源表示相當敬佩與讚賞。南華大學「順化即明-大地原色新媒體XR互動展」，展期即日起至11月30日，歡迎大家踴躍參觀。