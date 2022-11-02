美國國務院「美國研究研習會Study of the United States Institutes, SUSI」是由美國政府贊助，專門提供給學者及中學教育人員的短期研習計畫，研習目的在於強化全球各學術機構的美國研究與相關教學。研習包含兩大主軸：密集學術研討會與校園遊學，讓參加人員進一步瞭解美國社會，希望達到深化國際教育文化交流的目的。

臺灣與美國自109年12月簽訂「臺美教育倡議」以來，加強推動臺美教育機構交流，在雙方合作成果上強化並擴大雙向教育交流計畫。透過「美國研究研習會(SUSI)」計畫，可增進我國學者及教育人員對美國的認識，持續深化臺美友誼及夥伴關係。

交流計畫報名資格包括30歲至50歲具備高度動機、流利英文能力的高等教育學者及研究人員，以及中等教育教師或行政人員，申請時間自即日起至111年11月14日止，研習時間預定於112年6月上旬，研習時間為期5至6週，研習費用由美方提供，歡迎有興趣的人士向美國在台協會提出申請，申請資格及主題等詳情，請參閱美國在台協會臉書資訊。

有關研習會相關連結如下：https://www.facebook.com/AIT.Social.Media/posts/pfbid02RPk6vKKf3JyLPz49PNW9Q6rQtyaRcJYvuSWQeUQaXCF5Pb8ryV3ZLrZbLWmFXQmRl