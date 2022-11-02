元培醫事科技大學師生團隊於2022台灣創新技術博覽會發明競賽再創佳績，在超過20個國家共520件參賽作品中，勇奪一面金牌、一面鉑金獎的最高榮譽肯定；兩件作品「用於改善人體小腔體血液微循環之遠紅外線照射裝置」，以及「寵物經絡光療衣」都關注人與寵物的健康需求，充分發揮元培醫事健康特色。

2022台灣創新技術博覽會參賽作品涵蓋半導體、光電液晶、資通訊、生技醫藥、機械、生活用品等多種領域，經書面及現場審查兩階段評選，元培醫工系郭宗德老師，帶領醫工系學生黃亭諺、唐展鴻及醫管系陳冠廷同學所共同開發的「用於改善人體小腔體血液微循環之遠紅外線照射裝置」，獲得鉑金獎的最高榮譽肯定，而由寵保系林育興、莊詔勛老師、醫工系劉仁筑老師及醫放系蘇有老師跨域合作，帶領醫管系林佩穎同學、生技製藥系廖家欣同學共同開發的「寵物經絡光療衣」，則是獲得金牌的榮譽。

林育興老師向評審講解發明內容。(照片/元培醫事科大提供)

「用於改善人體小腔體血液微循環之遠紅外線照射裝置」是一種可以促進血液循環的微米波機器，以光學技術把強度放大並聚焦，再以導波管技巧導入人體內耳，促進微血液微循環。高效率的光能放大並聚焦導入耳腔，解決一般只能照射表面的困境。本技術已獲得發明專利證書，並已完成量產的雛型品，正在進行電性安規、溫升、生物相容測試，風險評估及功能性試驗，在台北榮總進行近一年臨床試驗，針對耳鳴及突發性耳聾，結果與目前醫學正統療法比較，有驚人的功效，本產品也將規畫能募資投入量產，希望早日造福聽力損失的病友。

元培醫工系郭宗德老師團隊獲得2022台灣創新技術博覽會發明競賽鉑金獎最高榮譽。(照片/元培醫事科大提供)

「寵物經絡光療衣」則是將學術理論結合臨床現況，設計研發具有中醫經絡特色的寵物光療保健衣，具有可調式、服貼等特性。創新發明的內側複數光照裝置，排列分佈於軀幹部、腹部及後肢部的穴位，透過控制器設定治療時間。新發明同時可以進行壓痛點及針灸穴位刺激，可以有效降低關節炎的疼痛，為寵物保健提供了全新的護理理念。