弘光科技大學美髮造型設計系師生日前參加經濟部與數位發展部2022數位綠色雙轉型聯合成果展，運用各廠商提供的服裝、配件進行妝髮主題穿搭，秀出永續新時尚！學生說，從選擇最佳穿搭、設計造型、模擬會場練習走秀，到最後完美順利演出，準備時間只有兩週，挑戰專業極限，這是很難得的機會及經驗。

美髮系副教授呂佩芸表示，該成果展以綠色循環永續發展為主題，產、官、學跨域攜手合作，她主要負責透過流行時尚秀方式，展示中小企業生產的永續環保產品，為了讓活動順利完成，，成立行政、技術、服裝整合不同的組別，讓學生一起學習如何完成整體造型的走秀策展。

呂佩芸指出，從接案到執行大約只有兩個禮拜，成果發表內容跟再生材料有關，包括上衣、圍巾、帽子、手提袋等，為了讓服裝、配件搭配出時尚流行感，她帶著13名大三、大四學生一起執行，學生親自挑選服飾配件，再依照模特兒特質穿搭設計妝髮，學生利用課堂所學整合發揮創意，自我挑戰把商演的整體美感表現出來，從舞台視覺設計、走秀背景音樂，全都一手包辦。

學生親自挑選服飾配件，再依照模特兒特質穿搭設計妝髮，再利用課堂所學整合發揮創意，自我挑戰把商演的整體美感表現出來，從舞台視覺設計、走秀背景音樂，全都一手包辦。(照片/弘光科大提供)

「演出前的最後一刻，還在調整配件穿搭，只為了把最好的一面呈現出來。」呂佩芸透露，學生負責兩場演出，上午場觀眾以經濟部長、數位部長、媒體等為主，主題是時尚休閒。另一場以一般民眾為主，主題為度假、摩登感，兩場演出學生展現出超高水準，排演、造型梳化，做好責任分工，甚至擔任模特兒演出，展現出弘光美髮系的專業，表現受到極大肯定。

學生負責兩場演出，上午場觀眾以經濟部長、數位部長、媒體等為主，主題是時尚休閒。另一場以一般民眾為主，主題為度假、摩登感，兩場演出學生展現出超高水準。(照片/弘光科大提供)

參與活動的大四學生郭權輝說，本身對整體造型很有興趣，之前在實習時也有接觸秀展。在接到任務時，跟著老師不斷與廠商聯繫商借服裝、配件，要把看起來簡單的再生材質服裝，藉由配件穿搭變得更時尚。為了在演出時完美呈現，在學校內模擬一個與演出時一樣的舞台，讓大家練習走位，他自己也當模特兒上台展示，「這是一個展現自我的很棒演出機會。」

另一位大四學生陳妤瑄說，這次活動她負責統籌活動與行政工作，要跟廠商接洽，也要跑公文資料，學到很多課堂以外的東西。尤其身兼模特兒，在大型活動演出難免緊張，還好在學校內經過多次彩排，同學發揮團隊精神互相支援，才讓演出順利完成，「這機會很難得，跟實習與上課截然不同，參與隆重的演出，收穫滿滿。」