「台灣燈會」2001 年起移師全國各縣市舉辦，睽違 23 年後，「台灣燈會」將於 2023 年重返臺北。為迎接「2023 台灣燈會」，臺北市政府教育局舉辦全國花燈競賽，邀請各地花燈好手角逐燈王寶座。本次競賽分為「親子組」、「國中組」、「高中職組」、「大專社會組」及「機關團體組」共 5組，總獎金為歷屆最高 300 萬元。

本競賽以兔年生肖、臺灣之光、臺北之光、多元共融、創新泉源、潮流科技、宜居城市為主軸來發想創作，各組將評選出「特優」、「優等」、「甲等」及「佳作」等數名，分別可獲得 3 萬元至 5,000 元之獎金，再從各組特優作品中評選 1 名燈

王，頒發獎金 8 萬元，亦為歷屆最高。

花燈競賽即日起至 12 月 2 日止受理報名，2023 年1/30至1/31 日二天辦理收件，2 月 1 日至 2 日進行評審，凡逾時送件或未完成報名者，不得參加本競賽，詳情可至本競賽報名網站（https://2023lantern.tp.edu.tw）或臺北市政府教育局官網查詢。

臺北市政府教育局曾燦金局長表示，「2023 台灣燈會」將於 2023 年 2 月 1 日

至 4 日試營運，2 月 5 日至 19 日正式登場，這是我國國境解封後的第一個國際大型慶典，預計將吸引大量國內外人潮參與，歡迎全國各級學校及機關團體之師生、家長與民眾發揮巧思，踴躍報名參加花燈競賽，讓饒富傳統文化與創新魅力的花燈藝術，點亮臺北，照亮臺灣！