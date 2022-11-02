夢想淘心室11月2日週三【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到有『台灣針織女王』之稱，同時也是2014中國時裝設計最高榮譽「金頂獎」得主中首位來自臺灣的原創高級定制服裝設計師~潘怡良。2001年自創服裝品牌GIOIA PAN的潘怡良，在節目中分享自己找尋創作靈感的方法，以及如何在每一階段的挫折當中尋求自我突破。不論服裝設計與製作的工程有多繁瑣、創建品牌多麼不易，潘怡良至今仍堅持從一條線開始到布料與服裝的完成都親自操刀，每一針、每一線、每一道工法她都希望自己的設計與眾不同並且精熟完美。

身兼數職同時在攻讀兩個博士學位，同時也是許多服裝比賽評審的潘怡良，透露自己管理時間的方法，同時自己也很喜歡為客戶訂製服裝，在與客戶交談的過程中能了解對方的喜好及需求，是尋求自我突破的一種機會。

行事作風講求效率的潘怡良，讓她最受用的一句話竟是父親某日早晨留給她的一張便條紙上的話，這句話充滿父親對她的愛，也是從此陪伴她前進的動力。聽眾想知道翻轉當初沒有目標的潘怡良的一句話是什麼嗎？想了解更多潘怡良的服裝設計師之路，不要錯過今日下午5點的【曉宇宙~曉曉問大大】

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