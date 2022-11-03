因應氣候變遷與極端氣候衝擊，淨零碳排放已蔚為國際趨勢，群創光電致力企業ESG永續發展，落實打造環境永續的綠色生產與供應鏈，以邁向淨零排放永續目標前進。11/1日攜手群創教育基金會於舉辦「群啟環教．創育淨零」環境教育成果發佈會，並邀請環保署副署長蔡鴻德、臺南市副市長戴謙、臺南市環保局副局長陳幸芬出席與會，共同見證群創與基金會齊力實踐淨零排放環境永續的工作成果。

在實踐企業永續的道路上，群創將SDG永續發展目標融入組織文化及日常營運，制定「群創永續進行式」(3Gos- Go Green, Go Responsible, Go Sharing)永續發展策略，在環境面向展開氣候變遷、污染防治、循環經濟、水資源、生物多樣性五大規劃，除了在日常運作中實踐綠色低碳，也號召供應鏈響應環境永續綠色生產，群創更盼能攜手基金會從環境教育觀點出發，擴大社會影響力。針對台灣空污與淨零碳排等環境議題，基金會透過創建「Air School空氣思庫」，與產官學凝聚共識，聚焦政策面、法令面、空品研究，從中立角度解析台灣空污議題，推廣空污科普，期許用公民力量把關空污政策，推廣空污科普知識。此外，開發全台獨創的「淨零碳排」環境教案，從扎根教育出發，將淨零環境教育的種子在台灣各校萌芽，為污染防治上帶來更多助益。

「淨零碳排」環境教案，從環境教育向下紮根，邁向零碳永續。(照片/群創教育基金會提供)

有鑑於環境教育議題已納入12年國教課綱，群創教育基金會今年首度推出全台獨創的「淨零碳排」環境教案，開發「線上」和「實體」兩套環教學習資源，希望以扎根教育打造淨零碳排永續觀念，透過情境學習、闖關解謎、遊戲互動等設計教案，帶領學生認識淨零碳排的概念，啟發學生思考環境問題及發想作為。未來規劃將培育企業志工到校園推廣環境教育，透過教育的力量影響學生實踐愛護地球的行動。

群創教育基金會董事長王志超表示：「觀察現今教育體制內欠缺氣候變遷的相關資源，基金會從環境教育著手，盼能『彌補學校環教資源不足』與『擴大學生不同學習經驗』。基金會不僅持續走入偏鄉學校，亦透過支持『一校一特色』深耕偏鄉助學，今年起推動『淨零教育啟步走』計畫，未來將接軌教學現場，全面推廣淨零教案，讓企業資源回饋予社會。」

群創光電永續長彭峻豪表示：「企業的成長，要能建構在社會與環境永續的前提下將更具意義。Go green是群創3Gos永續策略之環境面核心策略，除了將綠色永續落實於日常營運中，此次群創攜手基金會希望藉由教育培力的力量，擴大社會影響力，從環境教育向下紮根，向上萌芽，逐步邁向零碳永續目標前進。」