因應氣候變遷與極端氣候衝擊,淨零碳排放已蔚為國際趨勢,群創光電致力企業ESG永續發展,落實打造環境永續的綠色生產與供應鏈,以邁向淨零排放永續目標前進。11/1日攜手群創教育基金會於舉辦「群啟環教.創育淨零」環境教育成果發佈會,並邀請環保署副署長蔡鴻德、臺南市副市長戴謙、臺南市環保局副局長陳幸芬出席與會,共同見證群創與基金會齊力實踐淨零排放環境永續的工作成果。

在實踐企業永續的道路上,群創將SDG永續發展目標融入組織文化及日常營運,制定「群創永續進行式」(3Gos- Go Green, Go Responsible, Go Sharing)永續發展策略,在環境面向展開氣候變遷、污染防治、循環經濟、水資源、生物多樣性五大規劃,除了在日常運作中實踐綠色低碳,也號召供應鏈響應環境永續綠色生產,群創更盼能攜手基金會從環境教育觀點出發,擴大社會影響力。針對台灣空污與淨零碳排等環境議題,基金會透過創建「Air School空氣思庫」,與產官學凝聚共識,聚焦政策面、法令面、空品研究,從中立角度解析台灣空污議題,推廣空污科普,期許用公民力量把關空污政策,推廣空污科普知識。此外,開發全台獨創的「淨零碳排」環境教案,從扎根教育出發,將淨零環境教育的種子在台灣各校萌芽,為污染防治上帶來更多助益。

「淨零碳排」環境教案,從環境教育向下紮根,邁向零碳永續。(照片/群創教育基金會提供)

有鑑於環境教育議題已納入12年國教課綱,群創教育基金會今年首度推出全台獨創的「淨零碳排」環境教案,開發「線上」和「實體」兩套環教學習資源,希望以扎根教育打造淨零碳排永續觀念,透過情境學習、闖關解謎、遊戲互動等設計教案,帶領學生認識淨零碳排的概念,啟發學生思考環境問題及發想作為。未來規劃將培育企業志工到校園推廣環境教育,透過教育的力量影響學生實踐愛護地球的行動。

群創教育基金會董事長王志超表示:「觀察現今教育體制內欠缺氣候變遷的相關資源,基金會從環境教育著手,盼能『彌補學校環教資源不足』與『擴大學生不同學習經驗』。基金會不僅持續走入偏鄉學校,亦透過支持『一校一特色』深耕偏鄉助學,今年起推動『淨零教育啟步走』計畫,未來將接軌教學現場,全面推廣淨零教案,讓企業資源回饋予社會。」

群創光電永續長彭峻豪表示:「企業的成長,要能建構在社會與環境永續的前提下將更具意義。Go green是群創3Gos永續策略之環境面核心策略,除了將綠色永續落實於日常營運中,此次群創攜手基金會希望藉由教育培力的力量,擴大社會影響力,從環境教育向下紮根,向上萌芽,逐步邁向零碳永續目標前進。」