佛光大學與衛福部、宜蘭縣政府、東華大學11/2日共同舉辦「2022宜蘭縣社區發展工作論壇：共創原漢照顧量能的再提升」活動。佛光大學除了由副校長傅昭銘親自出席活動外，也領銜社會學暨社會工作學系副教授兼系主任陳憶芬與副教授林明禛等專家出席活動，分享佛大在社區發展工作上的經驗。

佛大副校長傅昭銘表示，佛光大學建校開始，就積極深耕蘭陽平原，致力於社會責任實踐。(照片/佛光大學提供)

佛大副校長傅昭銘表示，佛光大學建校開始，就積極深耕蘭陽平原，致力於社會責任實踐，除了為宜蘭培育為人才，對外更承接了「宜蘭縣社區育成發展中心」、「社區照顧關懷據點資源中心」，並且成立「宜蘭智庫」，逐漸形成在地連結的網絡，協助地方發展。目前論壇已經發展第四年，可以看見社區發展工作的許多面向，今天的原民照顧關懷據點的主題，傅昭銘也特別分享，目前佛大與縣府在做的學習型城市及高齡生活大學等等，都是很典型的大學與長輩互動的新課程，迎接高齡化社會的投入。

佛光大學社會學暨社會工作學系副教授林明禛表示，社區發展工作是政府推動社會福祉事業的重要實踐場域，須仰賴更多民間共同匯集成就公私合力。(照片/佛光大學提供)

佛光大學社會學暨社會工作學系副教授林明禛表示：「社區發展工作是政府推動社會福祉事業的重要實踐場域，須仰賴更多民間共同匯集成就公私合力，尤其藉由社區發展協會的中介組織運作，產生莫大的基層參與力量。」林明禛說，宜蘭縣社區培力育成中心於108年成立，由佛光大學社會學暨社會工作學系承接，以學者與實務工作者分工，組成產、官、學合作的輔導團隊，陪伴社區組織成長與學習，讓居民樂於參與社區事務，林明禛最後補充，在超高齡議題下，將培養出更多致力於社區工作的在地人才擴大照顧能量，共同為提升福祉而努力。

宜蘭縣政府為提供長者社會參與、終身學習及延緩老化，配合中央政府政策，以社區為基礎推動社區整體照顧服務體系，除了在城鄉區域普及辦理社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，也重視原鄉文化健康站佈建與量能，並且推動健康存錢筒、高齡生活大學、不老遊學papago、長照共照網等衛社整合計畫，提供長者有社會參與機會，讓服務近便性，加速啟動社會各界對於社區照顧、在地服務的關注。

今年論壇主軸強調社區照顧專業量能提升為活動概念，形式包括主題專講、研究發表、議題與談及回應，內容討論方面則是整體性社區發展工作、社區照顧前瞻觀點、社區照顧實踐與專業服務。佛光大學希望政府在既有社區發展暨相關福利政策中，幫助社區組織持續扮演著關鍵照顧力量並使其發揮優勢潛能，成為兼具品質、專業的真正實踐者。