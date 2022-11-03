國際壯年運動總會(IMGA)執行長詹斯荷姆(Jens V. Holm)訪臺，今(2)日正式將世界壯年運動會會旗授予「2025雙北世界壯年運動會」組織委員會主任委員臺北市柯文哲市長及新北市侯友宜市長，教育部常務次長兼體育署代理署長林騰蛟擔任觀禮嘉賓，見證雙北正式接手亞洲首場世界壯年運動會，再次展現我國舉辦國際運動賽會能力。

雙北市長接下世壯運會旗。(照片/教育部提供)

2025年世界壯年運動會將於當年5月中旬，在臺北市、新北市、新竹縣(市)、桃園市及宜蘭縣等地，展開為期14天的賽程，預估將有110個國家、近4萬名國內外選手及親友參與，期望透過國際賽事在臺舉辦，有效提升我國際能見度，並帶動城市行銷及經濟效益等。

教育部常務次長兼體育署代理署長林騰蛟表示，體育署自雙北申辦世界壯年運動會初期即提供各項行政協助，並於取得賽會舉辦權後，持續挹注經費全力支援賽事籌辦，成為雙北最佳後盾。體育署將持續協助各縣市政府及體育團體申籌辦國際性賽事，並期盼雙北運用2017臺北世大運及2016國際少年運動會等成功的賽會籌辦經驗，再創我國國際綜合性賽會新猷。