ESG環境永續推動如火如荼，循環再生革新GMRC矽石板，能促進建築廠業化，建築革新。創新GMRC矽石板帷幕工法，由豪門國際開發公司研發成功引用於美國加州迪士尼新建工程帷幕，及澳洲皮特街南部车站大楼GMRC外包装與上海迪士尼城堡，澳門威尼斯人洒店等國際工程等多國家使用案例。因近期台灣受到勞動力短缺及物價上漲問題，以及面臨台灣加入全球化淨零碳排趨勢，基於永續經營傳統保守建商仍需提前導入ESG綠能永續新建材、新技術，共推環境永續，社會責任，方是公司治理最重要的事。

豪門國際開發公司董事長簡廷在。(照片/豪門國際開發公司提供)

對於推動永續不遺餘利的豪門國際開發公司，其所研發GMRC專利帷幕工法，循環再生新材料、新工藝，新技術，將GMRC循環再生特殊永續材料，大板帷幕施工安裝簡便，可以省略大量成本，減少傳統的建築工序，如板模、綁鋼筋、灌水泥漿、折板模、批水泥層、貼磁磚、鷹架等等省略多項工序，將可以節省鉅大成本。

豪門國際開發公司研發GMRC專利帷幕工法，循環再生新材料、新工藝，新技術，將GMRC循環再生特殊永續材料，大板帷幕施工安裝簡便，可以省略大量成本，減少傳統的建築工序。(照片/豪門國際開發公司提供)

GMRC矽石板帷幕工法，早已在英國、杜拜、澳洲、澳門、香港等先進的國際集團進行技術引用，這項GNRC矽石板帷幕循環再生工藝技術已經使用長達十多年之久，歷經時間考驗已驗證了該GMRC產品品質系可以與建築體共存，並且推動ESG循環再生的新生材料，在英國等多國政府早已全面推廣鼓勵使用。

GMRC循環再生材料，壽命長，耐候性佳，防污、耐溫、隔熟、抗灣、抗壓、可塑性超靈活，表面石材顏色與質感效果，具有石材無法取代的特色巨大板帷幕與隔熱達到ESG循環再生永續的創新技術。

豪門國際開發公司未來也將此工法運用在台灣首創ESG未來城建設上，透過GMRC循環再生能源永續的革新建築，帷幕工藝技術永續愛台灣