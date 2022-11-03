第十一屆全國大專院校盃原創桌上遊戲設計比賽日前舉行頒獎典禮，龍華科技大學學生團隊表現優異，從入圍決賽24件作品中脫穎而出，榮獲第三名及3項佳作肯定，總計囊括四大獎，龍華科大跨領域獨立學習PBL互動科技與多媒體專班優異表現備受肯定。

今年原創桌遊比賽以「廉政教育」為主題，以國小學童作為玩家年齡層來企劃設計。(照片/龍華科大提供)

第十一屆原創桌遊設計比賽特別由桃園市政府政風處、教育局、文化局主辦，以廉政教育理念為主題，並以國小學童作為玩家年齡層來企劃設計，希望在設計中融入桃園在地的文化藝術與節慶元素，為廉政教育理念推廣傳播及向下扎根，並注入更多創新活力與教育意義。

遊戲系學生陳芷羚作品「SOAP」獲得佳作。(照片/龍華科大提供)

今年共有48件作品投稿，進行書面審查後，共有全台8個縣市同學創作的24件作品進入決賽，並於決賽試玩展示。其中，龍華科大PBL互動科技與多媒體專班學生卓梓楓、張芷菱、黃礫緯及黃稚家，以作品「爛魚充數」獲得評審青睞，榮獲第三名佳績；團隊另以「蓮仔園工程」獲得佳作，表現相當優異。另外，龍華科大遊戲系學生陳芷羚，以作品「SOAP」獲得佳作；遊戲系謝銘晏、李紫寧，與雲林科技大學謝宜凌跨校合作的「全民投起來」，同樣獲得佳作肯定。

遊戲系謝銘晏、李紫寧，與雲科大同學跨校合作「全民投起來」，獲得佳作肯定。(照片/龍華科大提供)

龍華科大PBL專班學生團隊以作品「爛魚充數」、「蓮仔園工程」獲第三名及佳作。(照片/龍華科大提供)

多年來龍華科技大學為遊戲化教育培養出多位產業界優秀菁英，PBL跨領域專班於五年前開始，透過獨立學習、邏輯思維、創意企劃等，由專業師資帶領學生開發獨一無二的原創作品，深入跨領域教育。

校長葛自祥指出，桌遊在台灣歷久彌新，近年許多國外設計的桌遊遊戲被引進國內，不僅設計精美，還兼具知識與趣味，讓人對這種傳統遊戲的可塑性刮目相看。學校舉辦全國大專校院盃原創桌上遊戲設計比賽目的，就是鼓勵同學發揮原創與設計天份，研發國內自製的桌上遊戲，更期望透過比賽，孕育新一代桌上遊戲設計師，攜手產官學資源，為台灣孕育創意人才，並提升台灣桌遊設計的國際競爭力。