新北市教育局推動國中藝術雙語課程，111學年度起於福和國中、青山國中小及新泰國中試辦，結合視覺、表演、音樂藝術與雙語教學，運用海報設計、劇場表演及名曲分享等趣味方式，讓孩子參與不一樣的藝術課，也增加英語運用能力。

福和國中由視覺藝術、表演藝術及英語老師共同合作，研發「防疫藝起來」12堂課，更辦理假日營隊，製作防疫海報，向防疫人員與醫護人員表達感謝。課程先透過防疫廣告賞析、名畫藝術拼圖，帶領學生觀察疫情下的社會。再由視覺藝術老師帶著學生幫名畫變裝、設計創意海報，接著表藝老師讓孩子演出情境，發想出角色台詞及海報標題。英語教師則扮演溝通者，讓孩子在沈浸式環境下用英語溝通發表。

福和國中學生陳禹亨說，平時就喜歡英語，也喜歡海報製作課程，參與此課程可提升外語能力，又學習到海報設計的專業知識，一舉兩得。福和國中校長范筱蓉則說，雙語教學應該要落實在生活及課程中，所以教師們發想貼近孩子生活情境的教案，在視覺藝術課上結合雙語，在共備共創的過程中，不僅增進教師雙語教學能力，也讓學生自然地使用英語對話。

青山國中小今年暑假邀集各縣市具有說故事劇場教學經驗的教師齊聚一堂，辦理教學分享會，教師們結合說故事劇場與雙語教學，運用劇場表演引導學生將英語融入對白，讓孩子能學習到表演藝術，也運用雙語展現跨文化特色。(照片/新北市教育局提供)

青山國中小今年暑假邀集各縣市具有說故事劇場教學經驗的教師齊聚一堂，辦理教學分享會，教師們結合說故事劇場與雙語教學，運用劇場表演引導學生將英語融入對白，讓孩子能學習到表演藝術，也運用雙語展現跨文化特色。學校本學期以七年級藝術課程開始，先以小單元開始設計，進而慢慢發展至單節課雙語課程，下學期將進階導入劇場教學，運用雙語教孩子肢體及聲音的運用。青山國中小教師張晨昕表示，教師們一起共備，激盪出多元的藝術雙語教學策略，更奠基於藝術知能的基本原則，以發展出符合學生需求的雙語課程。

新泰國中則於音樂課程推動雙語教學，老師由樂器英文名稱切入，帶孩子學習樂器的家族分類，引導孩子欣賞特色名曲。(照片/新北市教育局提供)

新泰國中則於音樂課程推動雙語教學，老師由樂器英文名稱切入，帶孩子學習樂器的家族分類，引導孩子欣賞特色名曲。此外，鼓勵學生上台用英語分享喜歡的樂器及名曲，也邀請同學上台演奏，用英語分享表演的感受。新泰國中學生陳宥蓁表示，老師時常使用英語上課，如果有比較難的字詞，會先用比較簡單的詞語解釋，讓學生 瞭解內容。同學們嘗試用英語分享喜歡的樂器跟音樂，覺得很有成就感。

教育局長張明文表示，新北市積極推動雙語教育，在藝術領域方面，於110年底成立藝術雙語資源中心，並於今年試辦藝術雙語課程推廣計畫，開發視覺、表演及音樂藝術雙語教學教案。後續會將教案成果分享給各校，鼓勵更多學校以學生喜愛的藝術課結合雙語教學，培養具美感力的全球公民。