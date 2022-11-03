112 學年度高中英語聽力測驗第一次考試之報名人數共計 98,032 人。上午場應到 49,743 人（含身心障礙及重大傷病考生 173 人），實到 48,446 人，缺考 1,297 人，缺考率 2.61%，較去年同場次缺考率（2.01%）增加 0.60%。下午場應到 48,289 人（含身心障礙及重大傷病考生 156 人），實到 46,992 人，缺考 1,297 人，缺考率 2.69%，相較去年同場次缺考率（1.93%）增加 0.76%。經統計， 本次考試計有 1,614 位確診（輕症/無症狀）考生、76 名居家隔離考生到考。

此次考試採用 Cronbach’s alpha 係數衡量各場次考試的「內部一致性信度」，係數愈接近於 1，代表信度愈高，本次上午場係數為 0.91、下午場係數為 0.91，顯示信度良好。在效度方面，前後邀請約 20 位英語專業學者，就試題適切性進行檢核， 咸認試題設計嚴謹，符合測驗目標。本次考試經測驗等化程序後，所有到考考生 95,438 人之成績等級為 A 級 21.94%、B 級 38.14%、C 級 33.41%，而 F 級為 6.51%。到考考生中，男生占 48.62%，女生為 51.38%，男女生在成績等級的分布差異不大，其中男生在 A 級、F 級的人數百分比高於女生，女生則在 B 級、C 級高於男生。

考生成績等級人數及百分比。(照片/大學入學考試中心)

考生性別人數及百分比。(照片/大學入學考試中心)

本學年度第一次考試，英聽測驗包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解五種題型，每一種題型配分相同。整體來說，本次考試所有考生在簡短對話得分率近七成七，圖片聽解得分率約七成三，長篇聽解得分率約七成，對答得分率約六成六，而短文聽解得分率近六成三。

考生各題型得分率。(照片/大學入學考試中心)

對得 A 等級考生來說，五項得分率皆達九成以上，其中以簡短對話約九成八最高；對得 B 等級考生來說，簡短對話、圖片聽解、長篇聽解得分率為八成以上，對答、短文聽解得分率為七成以上；對得 C 等級考生來說，圖片聽解、簡短對話、長篇聽解得分率高於五成， 而對答、短文聽解得分率未超過五成；最後，對得 F 等級考生來說，圖片聽解得分率約三成二，而其他四項得分率未達三成。

高中英語聽力測驗第一次考試成績等級分布。(照片/大學入學考試中心)

考生可以在成績通知單上，看到自己在各題型上的表現。本會大考中心有公告高中英語聽力測驗參考試卷（111 學年度起適用），亦已公告試題示例 7（適用於 108課綱），考生可至本會大考中心網站「高中英語聽力測驗試題示例/參考試卷」瀏覽、下載與練習。

本次試場違規共計 814 件，較上學年度 1,016 件減少 202 件， 其中仍以未攜帶應試有效證件正本爲違規案件最大宗，共計 747 件；再次呼籲考生， 報考本會各項入學考試，應依簡章規定備妥應試有效證件正本應試，以避免因違規而被扣減成績。依考試簡章規定，應試有效證件為國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。特別提醒考生， 健保卡需要附照片才是有效證件；學生證無論有沒有照片，都是無效證件。