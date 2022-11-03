嘉南藥理大學公共安全及消防系，繼校友張仲翔考取111年全國消防設備師榜首並帶領七位學弟考取消防設備師士之後，今年應屆畢業的馮昱哲及賴宗绪，於剛放榜的一般消防警察人員國家考試考取消防警察四等特考，透過學生的豐碩成績，驗證嘉藥消防系的紮實教學訓練扎實。

今年四等消防警察特考共2,054人報考，僅錄取442人，順利通過訓練後每月起薪與加給可達60,000元，對於職場新鮮人而言，可說是很不錯的待遇。而成為消防員可透過就讀警專、警大或參加國家特考三種管道，有別於警專、警大先入學就讀至畢業後再考取資格的「先訓後考」，國家特考採「先考後訓」制，也就是考試錄取後至訓練中心受訓1年，期間供食宿並提供近2萬元零用金，通過訓練取得正式公務員任用資格，也帶給有意向消防領域發展的青年更多機會。

考取消防警察的賴宗緒及馮昱哲表示，思考畢業後的就業問題，目標瞄準消防警察國家考試的二人決定以大學累積的消防專業為基礎，並針對考試科目全力備考，把握最後一年在校時間，除上課外，幾乎都在宿舍或是圖書館念書，期間還因疫情嚴峻學校改遠距上課，但也因此有更多時間可以運用，研讀專業科目時也善用課餘時間鍛鍊體能，二人也勉勵有志報考的學弟妹只要努力準備就一定會成功。

嘉藥消防系系主任蔡百豐表示，嘉藥消防學程105學年成立，110學年度升格為系，但在專業師資、課程設計及硬體設備可說是十分充沛完善，除了學習專業能力外，也鼓勵學生多方考取各種專業證照；如：消防設備師、消防設備是、消防警察三等或寺等特考、EMP救護技術員、乙丙級升降機及防火管理員等等，畢業後得以順利銜接職場，蔡主任同時也祝福考取消防警察的同學，在完成受訓後順利就業，實現救人助人的熱情志向。