112學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」招生簡章公告已於今(11/4)日公布，今年總招生名額僅69845個，已跌破7萬大關，相較去年71988個減少了2143個。甄選委員會(國立中正大學)表示，今年繁星推薦與申請入學使用的檢定科目均以英文科最多，相關實體簡章將於12月1日公開發售，歡迎有需要的考生購買。

甄選委員會統計，112學年度繁星推薦招生計有66所大學校院、1789個學系（組）參加，招生名額合計為15989個，相較去年16178個略為減少189個。申請入學招生計有67所大學院校、2229個學系（組）參加，提供招生名額合計為53856個，相較去年55810個減少1954個。

今年招生學系中，繁星推薦招生學系使用英文科作為其檢定科目最多，計有1054個校系。申請入學招生學系檢定科目亦以英文科最多，計有1153個校系。使用「大學入學考試中心高中英語聽力測驗」作為檢定之校系數，繁星推薦計有61個校系，約占總系組數3.41%。申請入學計有53個校系，約占總系組數2.38%。

此外，申請入學持續試辦檢定、倍率篩選「大學程式設計先修檢測」(簡稱APCS)，今年參與試辦之校系計有54個校系，今年另新增以「資安組」招收資安學研人才，共計16個校系，招生名額計68名。

甄選委員會補充，112學年度教育部新增「資安組」鼓勵大學招收具有資安特長之學生。「資安組」可於申請入學第一階段檢定篩選時比照試辦檢定、倍率篩選APCS校系之方式辦理，抑或於第二階段指定項目甄試納入採計。欲報名「資安組」或「APCS組」之考生，須另參加APCS檢測。

考生若為110學年度以後各高級中等學校畢業之考生，審查資料由高中學習歷程資料庫提供。考生若為應屆畢業生，第一至第五學期一樣由高中學習歷程資料庫提供，第六學期改由其就讀學校上傳至甄選委員會。其餘考生(含109學年度以前已畢業生、非適用十二年國民基本教育課程綱要之高級中等學校畢業生、持境外學歷、同等學力報考生或青年儲蓄帳戶學生等)之修課紀錄，則由考生本人上傳至甄選委員會。