臺北市推動成功高中等九所學校的學生在臺修習美國大學學分， 11月3日與美國加州峽谷學院(College of the Canyons)共同舉辦備忘錄簽約儀式，未來將提供超過200種線上國際學分課程，表現良好的學生能夠以專案方式(TAG)轉入UC系列大學或抵免多所大學學分，讓臺北市的學子不需出國便能體驗國外的學術生活。

成功高中等九所學校與美國加州峽谷學院簽訂備忘錄簽約儀式。(照片/臺北市教育局提供)

美國加州峽谷學院代表Jerry Lin表示：「除了以考試為基礎的AP課程和IB文憑課程外，我們還希望為國際教育提供另一種途徑，讓臺灣的學生能從數百個為職涯量身訂製的特色課程中進行多樣化的選擇。」

本次參與計畫的學校包含成功高中、和平高中、大同高中、西松高中、南港高中、大直高中、景美女中、永春高中及師大附中。成功高中校長孫明峯表示，在知識創新及多元化的時代，培養自主學習能力卓顯重要，其中線上學習更是重要學習方式之一。此外，透過本次課程合作，學生除了能透過線上探索大學課程外，同時可與外國學生共學、交流，增進英語能力，而有心到國外進修研究的學生，也可透過這項管道銜接美國一流大學。

美國加州峽谷學院致贈學校紀念品。(照片/臺北市教育局提供)

立峰國際教育發展協會理事長李吳釩提到，藉由線上學習接軌國際已成不可或缺的趨勢，若在臺灣的選修本線上國際學分課程，不僅能降低經濟上的負擔，更等同於在臺修習美國大學學分，直接抵免部分臺灣之大學或美國大學畢業學分，為臺灣學子在升學的多項路徑中，提供了一個提早探索自我及便捷的選項。

教育局自107年度起，積極推動高中職國際課程，課程採全英文授課為原則，並結合素養及跨領域學習，營造高中職國際教育環境，至今已發展出3大類6主軸高中職國際課程，分為國際文憑(IB)、學分類及實驗班3大類，包含IB國際文憑課程、雙聯（臺美、臺加、臺日、臺澳）、臺英國際大學預科課程（IFY）、校本特色國際課程、雙語實驗班及海外攬才子女專班6主軸，111學年已有32所公私立高中職參與。透過本次與美國加州峽谷學院的合作，臺北市將提供更多元適性的升學管道，打開本市學生走入國際的各種可能，讓更多的優秀學子踏上世界舞臺。