臺灣優秀傑出水墨工筆畫藝術家魏豊淋（魏滔），獲2022全球中華文化藝術薪傳獎肯定，他運用濃淡墨色的層次渲染，將上古神話「山海經」的文字轉化為圖像，畫作中涵蓋文化、藝術以及歷史的靈魂，因此獲得評審青睞。目前擔任義守大學數位多媒體設計學系兼任教授級專業技術教師的魏滔，與校內「傳播與設計學院」合作，將「山海經」作品注入元宇宙元素，打造東方漫威「山海經2.0」。

擔任義守大學數媒系專業技術教師的藝術家魏滔(中)，榮獲2022全球中華文化藝術薪傳獎肯定。(照片/義守大學提供)

今年70歲的魏滔榮獲薪傳獎畫藝獎項，早年從事廟宇彩繪工作及彩繪商業廣告，因為被「山海經」所描述的神話故事與奇異怪獸深深吸引，所以決定以擅長的水墨藝術創作，來揮灑出自己對「山海經」的熱愛。用畫來述說故事、傳承經典，魏滔從2000年開始發表一系列描繪「山海經」裡深具視覺張力的主角與內容，而在歷經21個年頭後，魏滔從畫室邁向大學講堂來到義守大學，當東方藝術重新被詮釋，魏滔畫筆下的「山海經」，也因此展現了不同風貌。

魏滔老師用畫來述說故事、傳承經典，以擅長的水墨藝術創作，揮灑出自己對「山海經」的熱愛。(照片/義守大學提供)

談起魏滔與義守大學的相遇，要從2021年7月「中華上古神話山海經文化藝術股份有限公司」與義守大學合作的「山海經上古神話文創IP開發」產學計畫說起。這個產學合作案，就是以「山海經」故事為核心，魏滔的畫作為基底，結合數位典藏、AR/VR、元宇宙、微電影、節目製播、文創周邊商品開發、藝術沙龍建置等內容做延伸，藉年輕學子的創意和義大的資源，為「山海經」注入新生命，顛覆既定印象。其中，微電影前導預告短片「人間焠鍊-紫.天玄篇」，集結金馬獎、金鐘獎和金曲獎「三金」的黃金陣容團隊，與義大學生拍攝微電影與主題曲創作，無論劇情構思、時空背景呈現、美術服裝造型設計、後期動畫製作等，都是臺灣影視作品中少有的題材。

魏滔一生為歷史文化續命和記錄，看見義守大學年輕學子將「山海經」的故事以不同方式呈現與詮釋，並為文創產業帶來全新能量，他相當感動。義守大學運用堅強的軟硬體實力培育文創人才和支持文創產業，並藉由產學合作將上古神話故事重新詮釋，以教育的熱忱全力傳承文化的精彩。