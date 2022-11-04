2022第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會原訂徵件至11/14日截止，因參賽者反映，希望能有更充足的時間準備自我介紹短影片，主辦單位修訂徵件報名延至11/28日，入圍名單11/30日公布，台灣區菁英賽延至12/4日辦理。本競賽已連續辦理十四屆，期望海峽兩岸青年無畏疫情仍持續良好的互動。為激勵主持新秀，獲前三名主持人，每名能獲得一萬元獎金，並且與20多個兩岸選拔出來的選手同場競逐。

由福建省廣播影視集團海峽電視台主辦、中華兩岸文經協會承辦執行的2022第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會，往年在無疫情之下都會帶著選手到大陸與其他選手比賽，今年基於疫情考量，將在台灣以聯線方式與對岸主持大賽，參賽同學有機會得到台灣及福建的雙主持新秀履歷肯定，為想挑戰自己踏出舒適圈的同學搭建一個平台。

第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會，競賽的報名截止時間延至11月28日，參賽者須於線上填寫報名表單，同報名表單一同繳交自我介紹或自我推薦影片，屆時會由主辦單位個別通知入圍台灣菁英賽。

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