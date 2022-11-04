2022 ITF台北國際旅展今(11/4)日於南港展覽館一館開幕，總統蔡英文、交通部長王國材、文化部長李永得、客委會主委楊長鎮、原民會副主委鍾興華、國立故宮博物院副院長黃永泰、日本交流協會代表泉裕泰、駐台北韓國代表部代表鄭炳元及帛琉、聖文森及格瑞那丁、貝里斯、海地、聖露西亞、宏都拉斯等邦交國大使等貴賓蒞臨台北國際旅展開幕典禮，展現疫後各界共同推廣觀光的決心。

總統蔡英文表示，ITF作為國境開放後的第一個國際旅展，是國際旅遊重啟的重要象徵，也感謝台灣觀光協會在過去兩年疫情期間堅守旅展品質，並期望透過今年旅展為觀光產業注入更多量能。截至10月底，已有52團旅遊團入境，相信產業復甦的腳步會越來越快，蔡總統也邀請業界朋友與政府一同努力，把握機會用品質與服務，創造國內外旅遊更好的發展，為產業帶來更大商機，也邀請全國民眾一同來逛展消費，力挺台灣觀光。

蔡英文(圖中)表示，期望透過今年旅展為觀光產業注入更多量能。(照片/台灣觀光協會提供)

台灣觀光協會長葉菊蘭表示，觀光是國家重要的戰略產業，也是台灣和全球互動的連結點。據世界旅遊及觀光委員會(WTTC)的推估，未來十年亞太地區的觀光 GDP每年將成長8.5%，帶動整個區域的經濟成長。在重啟國門之後，台灣觀光協會繼續和觀光產業界一起團結合作，以觀光走向國際，迎接後疫時期有無限可能的旅遊藍海。

交通部長王國材表示，感謝觀光業者兩年多來堅守崗位共體時艱，交通部也持續推動各項振興國旅方案，獎勵觀光業包裝精緻旅遊，並輔導產業順勢加速數位轉型，活絡內需市場，為國境開放迎接國際觀光客奠定厚實的基礎。而台北國際旅展是非常重要的國內外旅遊平台，透過旅遊交易會，接軌台灣業者與世界市場，向全球業者說明台灣觀光準備好了，歡迎大家來到台灣。

開幕典禮後，總統也至各館區體驗各式旅展活動。其中文化部與產業合作，邀請曾獲中華文化藝術薪傳獎的唐秋水老師，也為文化館打造全手工製作彩繪燈籠，並帶著總統完成燈籠的最後一筆，象徵文化帶路正式啟程。而台灣虎航現場也推出互動遊戲-幸運輪盤，民眾只要IG打卡便可參與抽獎，台灣虎航董事長陳漢銘現場也致贈蔡總統最高大獎「台灣虎航不限航點來回機票乙張」，為４天ITF帶來第一波高潮！

本次活動也與航空公司合作，民眾只要IG打卡便可抽機票。(照片/台灣觀光協會提供)

台北國際旅展即日起至7日在南港展覽館一館登場，展出單位包括日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家/城市，以及全台最大40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1,200個攤位參展，邀請國人共襄盛舉，深入發掘台灣美好、重溫出國旅遊感動。