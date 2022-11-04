「2022全國商管學院創意新人王－菁英擂台賽」成績揭曉，龍華科技大學資訊網路工程系6位研究生與指導老師王昱晟創立「毛焦點」工作室首次參加全國性競賽，就以作品「浪浪奔向元宇宙」從10所大專院校、44支參賽隊伍的激烈競爭中脫穎而出，獲得企劃菁英組佳作，表現亮眼。

本項競賽由三商美邦人壽主辦，目的在落實全國大專院校商管教育與實務整合應用，強化大專學生團隊創意設計、經營管理、商業開發、企畫分析及保險實務等相關能力。透過參賽團隊的跨領域學習互動，於競賽過程中促進各校師生相互交流，達到學習與切磋目的，進而培育未來職場需求之菁英人才。

全國商管學院創意新人王－菁英擂台賽中，龍華科大學生團隊回答評審提問過程。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大學生蔡子晨、林晟楷、王文龍、黃雅各、李冠霖與沈育愷等6位同學，針對臺灣目前流浪犬貓過多問題，提出遠端認養、虛實整合與無須飼養環境三大面向的全新「浪浪奔向元宇宙」系統，並根據使用者不同需求推出「專屬飼主」訂閱機制，學習養寵物知識，並且可集點換取休閒玩具與自己認養的「流浪寵物」進行遠端線上互動，不定期舉辦飼主的交流聚會，讓認養流浪犬貓寵物的飼主們，能夠於實體線下共同參與討論，增進對寵物情感與分享心得。

「浪浪奔向元宇宙」系統也不定時舉辦遠端認養流浪犬貓寵物體驗，讓想養寵物但不夠瞭解寵物知識的人，或是家庭環境無法養寵物的人能獲得體驗機會，透過遠端認養方式有隻屬於自己的毛小孩，並利用微電影、紀錄片、短片及社群媒體等加強行銷，該系統主打「浪在您身邊」、「浪浪的成長日誌」、「認養代替購買」等行銷訴求，透過遠端認養流浪犬貓所使用生活用品及飼料，都能夠在系統上清楚查詢，帳務流向公開透明，有效解除遠端認養人疑慮。

「浪浪奔向元宇宙」團隊成員在賽前練習報告並回答問題，模擬實況演練。(照片/龍華科技大學提供)

指導老師王昱晟表示，團隊雖然都是工程相關背景的學生，但是基於對寵物與創新相關領域非常感興趣，因此團隊除運用本身資訊科技專業技術，也於課外時間持續學習企劃、行銷與策展等相關專業技能，進行跨領域整合，逐步優化「浪浪奔向元宇宙」系統。

師生團隊在今年9月並獲得「flyingVest Ventures曙光網路加速器」總監李培僑的青睞，預計將「毛焦點」工作室列入該加速器計畫的學生校園團隊之一。王昱晟強調，團隊成員不僅為了自己，也為了系上及學校而努力，值得大家鼓勵與肯定。期望獲獎學子們再接再厲，勇往直前，相信不久的將來，能夠透過「浪浪奔向元宇宙」系統來實現創業目標。