教育部國教署自106學年度起委由國立臺灣海洋大學每年舉辦「全國海洋教育成果觀摩暨教師研習會議」日前於屏東縣舉行，為展現海洋教育特色及成果，教育部國民及學前教育署邀請各縣市政府第一線海洋教育推動者及教育部海洋教育推動小組委員與會，計有22縣市180人參與。

親海體驗活動-SUP體驗課程講解。(照片/教育部提供)

臺灣海洋教育中心主任張正杰表示，本年度「各直轄市、縣(市)110學年度推動海洋教育成果」，由基隆市、新北市、臺南市、高雄市及澎湖縣榮獲特優縣(市)。在成果博覽會當中，各縣市也呈現出不同的海洋教育特色，除了將資源整合並規劃多元的教案與課程設計外，亦展現豐富生動的教材教具，如行動教具箱、海洋科普繪本等，以及豐碩的學生活動紀錄，傳達各縣市對於海洋教育工作的推廣與努力。

講師介紹大鵬灣潟湖景觀和生態。(照片/教育部提供)

宜蘭縣於海洋教育博覽會展現海洋教育特色。(照片/教育部提供)

今年活動委由屏東縣政府主辦，並與大鵬灣國家風景區管理處、水產試驗所、國立海洋科技博物館、東港生技中心、東港區漁會等單位合作，規劃屏東縣獨有的特色海洋體驗課程、親海體驗及人文景觀等活動，帶領教師們探索屏東縣獨特的海洋風光，並以白沙、海濱、崎峰三所國小的課程內容，規劃獨木舟、SUP體驗課程及海洋生態等課程，讓學生了解海洋活動及生態。

搭乘海底玻璃船觀看海底世界。(照片/教育部提供)

國教署表示，臺灣四面環海，不僅擁有熱帶與副熱帶的海岸風光及豐富多元的生物面貌，孕育許多海洋文化、歷史的搖籃。針對臺灣的地理環境，補助22縣市實施「戶外教育及海洋教育計畫」辦理學生海洋體驗課程活動，並將海洋教育結合海洋相關新興議題(永續環境及氣候變遷等)，委請國立臺灣海洋大學辦理6場教師增能研習課程，提升教師對於海洋相關新興議題的認識，以增進教師海洋教育知能。