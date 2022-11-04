為了讓長輩「走出家門、走入社區」，大同健康服務中心1日舉辦「Darling時尚星光學院」活動，以永樂市場「T Fashion時尚新創基地」為據點，規劃一系列手工藝、時尚與紓壓課程，帶領長輩享受生活，show出自我。稻江護家家政科師生獲邀參加這項活動，並教導長者皮件、袋包製作及金工飾品等手作課程，許多阿嬤們直呼這課程不僅可以動腦又動手，也能感受一下時下年輕人的時尚感。

長輩們直呼這課程不僅可以動腦又動手，也能感受一下時下年輕人的時尚感。(照片/稻江護家提供)

此外，家政科女孩也幫長者阿嬤做造型，並教阿嬤走秀，許多阿嬤踩著青澀腳步在舞台走秀直呼很新奇。家政科同學陳翌璇說，將自己所學為阿嬤製造活力與信心，非常有意義，不但可以讓她們知老進而敬老，看到阿嬤開心的笑容，她們也跟著一起高興。

稻護家政科主任許嘉玲表示，家政科部分學生畢業後，也會就讀或從事照顧服務等科系或工作，讓學生藉由技術服務與長者相處，促進青銀共融，可以讓學生學習到面對長者應有的尊敬，同時兼重「家庭教育」、「公共服務學習」機會教育，極具教育意義。在「Darling時尚星光學院」活動中同學們協助數十位阿嬤進行造型走秀、皮件製作等課程，讓長輩們找回昔日自信與風采，青銀共融、共學共好的氛圍，度過有意義的一天。