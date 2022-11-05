2022年第五屆佛光山大學校長論壇11月5日於佛光山佛陀紀念館舉行線上與實體同步，盛大開幕！邀請12個國家、46個大學和研究單位的校長、學者、代表，以及來自世界各地道場的住持、法師，超過三百位專家參與線上論壇。受到疫情影響，睽違3年的大學校長論壇今年再度於11月5日至11月6日舉辦，並以佛教精神的最重要精髓—慈悲為主題，揭示「慈悲在現代教育中的意義及實踐」，期盼讓世間人因慈悲而歡喜。佛光山住持心保心尚、佛光大學董事會董事長、南華大學董事會副董事長慈惠法師、台灣教育大學系統總校長吳清基、佛光山系統大學總校長楊朝祥一一線上歡迎與會的世界嘉賓們參與。

佛光山住持心保和尚首先歡迎與會的嘉賓們，他也特別分享，在星雲大師的理念裡一向重視教育，以教育培養人才，發揮生命意義與價值，在現在社會的快速變遷下，慈悲在佛教教育有其重要性，可以讓人們不斷提升與進步。(提供/佛光大學)

佛光山住持心保和尚首先歡迎與會的嘉賓們，他也特別分享，在星雲大師的理念裡一向重視教育，以教育培養人才，發揮生命意義與價值，在現在社會的快速變遷下，慈悲在佛教教育有其重要性，可以讓人們不斷提升與進步。慈悲教育是最好的道德教育，能令眾生歡喜，翻轉人生！相信第五屆的論壇主題能為佛教興辦大學激盪出教育的火花！

佛光大學董事會董事長、南華大學董事會副董事長慈惠法致詞表示，全世界有這麼多佛教機構，有這麼多人從事佛教高等教育的工作，是非常難得的！(提供/佛光大學)

佛光大學董事會董事長、南華大學董事會副董事長慈惠法致詞表示，全世界有這麼多佛教機構，有這麼多人從事佛教高等教育的工作，是非常難得的！因此星雲大師有心想讓大家有機會相聚交流，而開啟了佛光山大學校長論壇。藉此因緣下，聚集世界各大學和研究機構互相交流彼此的經驗、智慧、想法和理念，透過每年舉辦論壇，匯聚學術成果於一堂研討，這是非常重要且珍貴的佛教教育資源。因此星雲大師期待參加論壇的學長專家們能夠一年比一年的深厚，延續因緣，將佛教傳承。

台灣教育大學系統總校長吳清基致詞表示，有教無類，至於孔夫子所強調「因材施教」，主張對每個人的潛能開展，作好「適性揚才」的教育。(提供/佛光大學)

台灣教育大學系統總校長吳清基致詞表示，有教無類，至於孔夫子所強調「因材施教」，主張對每個人的潛能開展，作好「適性揚才」的教育。不論資優生或殘障生，不因其個人身心秉賦高低或殘障缺陷與否，均能得到最好的教育關照。而佛光山大學系統提供平價優質的大學教育，提供免學費及獎學金優惠，幫助貧困弱勢的本地及國際生接受優質的大學教育，成為人才、蔚為大用。這是佛教宗教慈悲心願，在現代教育中的最佳寫照。佛教大學本著佛陀的大慈大悲和教育愛心，作育英才，促進社會祥和，國家進步發展，這是世界進步永續發展的一盞明燈、一股動力。

佛光山系統大學總校長楊朝祥指出楊總校長指出，佛光山大學校長論壇歷年來在融合品德教育、促進國際合作、培養佛法人才等方面，集思廣益，已獲致多方共識。(提供/佛光大學)

佛光山系統大學總校長楊朝祥指出楊總校長指出，佛光山大學校長論壇歷年來在融合品德教育、促進國際合作、培養佛法人才等方面，集思廣益，已獲致多方共識，佛光山教團系統大學總校長楊朝祥於開幕式時表示，今年主軸置於佛教精神的最重要精髓－慈悲，主要探討「慈悲在現代教育中的意義及實踐」，包括：大學如何實現慈悲精神，大學推動校務經營如何兼顧效益與慈悲，現代大學如何運用知識實現慈悲精神等。

本次論壇計有1個主論壇以及6個分論壇，共計7項論壇，包括「現代大學如何運用知識實現慈悲精神」、「學校經營：大學如何實現慈悲精神」、「學校經營：大學如何實現慈悲精神」、「大學推動校務經營如何兼顧效益與慈悲」、「文獻、義理到跨領域 － 佛學教育的人才培養」、「文獻、義理到跨領域 － 佛學教育現況」、「如何建構國際化共同佛學教育」、「文獻、義理到跨領域－佛學教育未來跨域研究趨勢」一起為未來佛教教育策勵來茲。國際化交流已日深，未來如何取得各方共識和爭取各種資源，將為提升大學佛教育國際化重要的課題。