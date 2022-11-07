近年來「永續」成為企業新顯學，國內大專校院積極推動各種「大學社會責任（USR）的計畫與課程。義守大學自106年試辦USR計畫，校內10大學院跨域合作，甚至鏈結所屬集團的醫療資源共同實踐大學社會責任，六年下來成果涵蓋健康醫學、智慧科技、文化推廣等，精彩的內容有目共睹，近期舉辦的「大學社會責任系列活動－創造新遇見」更展現義大為永續人才的最佳培訓場域。

「創造新遇見－ISUxUSR聯合成果展」集結六年來推動大學社會責任，「義守原鄉攜手共進~幸福、健康、宜居新莊園」計畫團隊，以「迴盼 百合重綻」為主題，透過「百步蛇」的意象設計於展場中呈現珍貴的原民文化資產。

五年前，由原住民族學院、觀光餐旅學院、工學院、醫學院、傳播與設計學院及管理學院等組成跨領域團隊前進屏東縣長治鄉的百合部落園區，引領學生深耕在地，並了解在地生活文化，針對環境、觀光、文化、農產與長照等面向，鏈結產業技術支援，攜手解決部落問題。霧台鄉阿禮部落傳統領袖包基成頭目表示，在所有重建區裡面，長治百合部落園區像是孤兒，而扎根最深厚的就是義守大學USR計畫，非常感謝義守大學這些年來的「義氣相挺守護部落」。

「教育跨出校園，師生走入社區」，義守大學以一系列的大學社會責任實踐活動，帶領學生走進現場，學習讓知識變現。(照片/義守大學提供)

「以智慧生技導入健康創客小將養成計畫」團隊設計的各式創意教材，以及融入健康飲食觀念的桌遊及教具，都是團隊從109年起，開始加入第二期USR計畫的成果。由醫學院及醫學科技學院雙強聯手，以高雄市燕巢區一所國中、6所國小為對象，在義大師生創意發想，並結合學校裡的科技設備運用，將大學課堂所學的知識與技能，轉化為中小學科普教材，並前進國中小校園、社區學校推廣，將健康醫學科技種子向下紮根。大手牽小手的互相學習，不但將醫學專業變得活潑生動，甚至在防疫期間也利用遠距教學讓知識傳播不間斷。

由「義守點燈皮影薪傳－創‧新偶」USR Hub計畫團隊辦理的「創‧新偶」皮影文化藝術展，以推動皮影文化的傳承與創新為主軸，從展場觀影區、互動體驗區、回饋區及網美打卡區等，多元介紹皮影文化歷史及技藝。其中在互動體驗區，學生大秀創意與創新的實力，設計出簡單好操作的戲偶，並與代表五大洲的意象影窗搭配運用，為傳統皮影文化注入新活力。

「創‧新偶」皮影文化藝術展，將傳統皮影文化結合現代科技，吸引不少境外生前來了解，同時讓不同國家的學子進一步認識臺灣傳統文化。(照片/義守大學提供)

義大學生展現創意設計簡單好操作的戲偶，境外生動手嘗鮮體驗傳統文化的樂趣。(照片/義守大學提供)

義守大學副校長李樑堅表示，學校一直持續對在地關懷投注許多心力，對於地方創生累積許多資源與能量，年輕世代的團員共同參與執行USR、USR Hub計畫，藉此對腳下的土地產生情感與認同，也才能真正從「心」出發，成為永續人才。

義守大學也辦理「共好智造跨領域計畫」及「學生實務專題」，鼓勵師生從事跨領域以及實務型的研究，讓「教育跨出校園，師生走入社區」，不僅培養學生實務技能與解決問題的能力，亦引導學生運用所學善盡社會責任，義守大學也將相關成果於「創‧新意」社會責任實踐推動影像紀錄展中與大家分享。一系列的大學社會責任實踐活動，展現出義守大學對在地關懷與投入，帶領學生走進現場，學習讓知識變現。