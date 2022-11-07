112學年度身心障礙學生升學大專校院甄試簡章自111年11月7日（一）起公告於本甄試網站，紙本簡章預計於111年11月15日（二）起開始販售；簡章可以現場購買、個別函購或團體購買等方式取得，詳細取得方式請見教育部甄試網站「最新消息」，網址：https://cis.ncu.edu.tw/EnableSys。

甄試日期自112年3月24日起至3月27日止，採網路報名。報名自111年12月1日起至12月14日止，請於期限內完成報名或特殊需求服務申請等相關作業，報名程序及繳費方式請參閱簡章或至教育部甄試網站查詢（網路報名系統操作手冊將於111年11月24日公告於本甄試網站）。

為便利考生參加甄試，自112學年度起，增設北部(五)考區－中原大學及中部(一)考區－國立臺中教育大學民生校區，降低考生應考往返的交通負擔。全臺九個考區及其服務之障礙類別、考科別如下：

1.北部（一）考區－淡江大學：視覺障礙、聽覺障礙、肢體障礙及其他障礙考生。

2.北部（二）考區－國立臺灣師範大學：學習障礙考生。

3.北部（三）考區－致理科技大學：自閉症大學組考生。

4.北部（四）考區－國立臺北教育大學：自閉症二技組、四技二專組及腦性麻痺考生。

5.北部（五）考區－中原大學：各障別考生。

6.中部（一）考區－國立臺中教育大學：各障別考生。

7.中部（二）考區－國立彰化師範大學：各障別考生。

8.南部考區－國立高雄師範大學：各障別考生。

9.東部考區－國立東華大學：各障別考生。

另外，美術術科考試將分別於北部（四）考區、北部（五）考區、中部（一）考區、中部（二）考區、南部考區、東部考區等六個考區舉行；音樂術科考試則集中於北部（四）考區舉行。

此外，自112學年度起調整學科考試時間，考程如下：

1.第一節考試時間調整為上午9:40開始，第二、三節順延。

2.二技組考程由一天調整為兩天。

教育部學生事務及特殊教育司也特別提醒，本甄試考生於報名時如具以下資格者，將可適用應試期間交通費及住宿費補助方案：

1.低收入戶

2.中低收入戶

3.離島地區考生

4.教育部國民及學前教育署公告之112學年度偏遠及特偏地區學校考生(含非應屆生)。