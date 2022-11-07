第16屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽於6日同時在五大考場舉行，新北市從國小中年級至高中職共有6080名學生報名，也是全國各地區初賽報名人數之最，新北市教育局長張明文到場為參賽學生加油打氣。

教育局長張明文表示，閱讀和寫作能力被視為是21世紀新公民的關鍵能力，為了提升學生競爭力，新北市重視學生語文能力，加上會考、學測與統測都將作文列入評分項目，越來越重視如何讓學生從小打好文字表達的基礎，並鼓勵孩子主動參加各項作文比賽。聯合盃全國作文大賽規定須於1小時內完成一篇作文，不僅可練習短時間組織內容，對升學和職場所需的能力亦有幫助。

張明文視察試務中心。(照片/新北市教育局提供)

今年新北市區賽以聯合國永續發展目標（SDGs）為主軸，讓考生透過文字闡述自己的看法，高中職組要學生描繪「我想要的未來」，國中九年級組考驗學生對於時勢議題的敏銳度，並定義「2022代表字」，國中八年級組則要求考生分享自己與某種「植物」的關聯，讓學子發揮想像力、觀察力與表達能力，為呼應自主學習的重要性，國中七年級組讓考生表述「想學習的事物」，國小高年級組則要學生提出「讓世界更美好」的具體作法，國小中年級組以「這樣做最健康」為題，讓孩子們分享生活中應當有哪些行為才能維持健康人生。

張明文為學生加油打氣。(照片/新北市教育局提供)

為便利及服務各區考生，今年於新北市新莊國中、海山高中、秀峰高中、錦和高中及樹林高中設立五大考區，學生可就近參賽。另為照顧偏鄉地區，凡學校於淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等地的參賽學生，今年也提供免費接駁專車接送，讓偏鄉孩子的閱讀寫作體驗能與城市接軌。

配合新北市智慧適性閱讀政策，今年度參賽學生憑入場證即獲得《舞文倡議，寫出思想影響力》寫作工具電子書，憑卡可免費至新北市電子書雲端圖書入口網線上閱讀，觀摩優秀作品，延伸閱讀場域。

學生認真撰寫作文。(照片/新北市教育局提供)

新北市政府教育局表示，新北市將提升寫作能力列為重要教育政策，而在新北市國民小學國語文四年計畫中，明訂每位國小學生每學期完成6篇作文，國小高年級學生在畢業前更要完成一份個人或小組的統整性主題、專題、議題探究課程之研究報告，期望在國語文的教學中，學習文字的表達技巧，培養思考邏輯能力，提升新北學生語文的競爭力。