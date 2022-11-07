新北市與青年共創協會合作，辦理2022新世代青年城市分區論壇，自11月起在5所高中接力登場，近600位學生參加。6日由教育局長張明文與青年局長錢念群至永平高中參加首場論壇，與上百位新世代青年來場「一杯永續咖啡」，邀請10、20、30、40歲的「青少年、青年、青壯年」跨世代對話，期盼能用「全球的視野、在地的行動」與世界同步努力。

新世代青年城市論壇首場在永平高中登場，學生踴躍回答「新創藝、新媒體、新創業、新科技、新教育」快問快答。(照片/新北市教育局提供)

教育局長張明文表示，後疫情時代，人們的生活習慣、產業及國際局勢都有新的趨勢，面對未來多變的世界，新世代的青年更需要打造個人品牌，靈活運用自己的影響力。新世代青年城市論壇從五新—新創藝、新媒體、新創業、新科技、新教育出發，邀請各界知名的講師分享未來趨勢，培養新北青年新世代的能力，並透過他們無限的創意及實踐力，打造新北市未來永續宜居城市的想像與可能，以五新能力成為新世代的關鍵人才。

新世代青年城市論壇設置9個體驗館，新科技互動體驗區中VR，帶青年進入虛擬世界。(照片/新北市教育局提供)

2022新世代青年城市分區論壇分別在永平高中、新莊高中、新店高中、三民高中及新北高中5校辦理，首場永平高中以「新媒體與新科技」為主題，邀請多位知名講師如未來巢科技總監蕭志平分享未來趨勢、金鐘最具潛力新人獎游珈瑄女士分享成功築夢過程、相信世代秘書長張翰文分享，以及知名Youtuber理想爸媽、洽吧智能創辦人暨執行長林奕辰、Simmpo創辦人許展榕及藝次方創辦人蔣培華等。

首場論壇會場中更設置9個體驗館，包含新創藝網美打卡點、新創業品牌展示店、新科技互動體驗區和新媒體Podcast體驗區，學生輪番體驗直呼新奇有趣！永平高中校長沈美華指出，今年活動聚焦在新媒體及新科技，透過業師分享與工作坊方式，提供學生國際視野與新興知識的機會，期許同學真正掌握學習與未來創業所需能力關聯性，透過合作方式體驗、提案與發表，培養關心公共議題並解決問題行動力。

在永平高中擔任AI社副社長的李柏諺表示，新科技主題是他向來關注的議題，希望從培力訓練營隊中了解到科技未來的發展方向跟願景。永平高中班聯會會長劉懿萱去年參與論壇時，團隊小組在成果專題中獲得第一名，主題是運用新媒體的力量，設立新住民文化推廣IG，讓大眾廣知理解新住民文化，減少族群間的不平等。今年，她是回流的參與者並擔任論壇志工，同時也在今年的論壇設立新住民文化主題館，希望引領更多的學子關注新住民文化。

教育局表示，新北市重視青年學子的培養，以運動、科技、雙語、美感為教育主軸，同時與青年局共同推動青年職涯體驗、創客活動及青年領袖活動，讓新北學子成為頂尖領袖人才。