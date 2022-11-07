國立臺南大學創校124年，現任校長黃宗顯第2任任期即將於明(112)年7月31日屆滿。為遴選新任校長，南大已依據校務會議通過之遴選辦法組成「校長遴選委員會」，並於10月26日召開第一次會議，正式啟動校長遴選作業，將向國內外徵才，希冀各界踴躍推薦卓越人才，帶領南大邁向下一個成長躍起之階段。

依據南大校長遴選委員會遴選作業細則規定，南大校長候選人除應具備教育人員任用條例第10條規定之資格，且未有教育人員任用條例及相關法令限制任用之情事外，尚須具備以下條件：1.在學術上具有成就與聲望。2.具有高尚品德與情操。3.具有前瞻性之教育理念。4.具有卓越規劃、組織及領導能力。5.具有爭取及妥善運用資源之能力。6.處事公正且能超越政治、宗教、黨派及營利單位等利益。

依規定，南大校長候選人可由校內編制內專任講師以上之教師二十人以上連署推薦，或由南大校友二十人以上連署推薦，或由國內外學術單位之教授、副教授或研究員、副研究員二十人以上連署推薦。推薦者應填妥推薦表，提供被推薦人之相關基本資料，於規定期限內向遴選委員會推薦之，相關資訊請參閱南大校長遴選專區（網址：https://pselection.nutn.edu.tw/）。