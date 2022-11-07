由教育部主辦的「111全國高級中等學校工業類學生技藝競賽」將於22日至24日在臺北市立南港高工盛大展開，共計132所學校984名選手共同參與。本次競賽主題為「臺灣 111 群英匯臺北 Skills Power Up」，除了技匯菁英之外，競賽亦集結大安高工、木柵高工、松山工農、臺北職能發展學院及臺北城市科大合力協辦，翹首以待揭曉28項競賽職種、172座個人金手獎及281位優勝名次英雄榜。

南港高工於本次競賽規劃亮點凸出，除延續工業類技藝競賽「鷹——精準、動向」圖騰精神，並落實以顏色管理觀念，並結合臺北市「熊讚BRAVO」設計概念，展現多項特色：例如：規劃設置裁判村，便於加強防疫管理與競賽委員間橫向聯繫；

宣傳臺北市政府吉祥物「熊讚」，設計授權路燈旗、捷運燈箱及彩繪車廂，全力行銷「技藝熊讚」，並在競賽場周邊設置拍照打卡點，歡迎參賽師生透過網路大力推播。

此外，落實環保減碳，發放專屬聯名版捷運悠遊卡，鼓勵參賽師生搭乘大眾交通工具，同時比賽選手服也特別選用環保材質S.Cafe咖啡紗製作，透氣度、排濕度良好，並藉由競賽機會教育：能源科技的發展可使污染物減少，請共同珍惜我們存在的地球。並5製作28職種專屬的職種徽章，讓來自全國各地的技職好手，以技會友，並邀請60家企業、廠商、單位贊助得獎或未得獎師生獎金、獎品及摸彩獎金，營造技職嘉年華氛圍，希望人人滿載而歸。

值得一提的是本屆工科技藝競賽金手獎座設計極富巧思，藉由工科齒輪的簡約圖騰，象徵精進技藝、突破自我、挑戰創新。祝賀形勢大好、志向遠大的得獎同學，個個技高一籌、潛龍風起，在各自擅長的舞臺發光發熱，人生路上圓滿築夢。