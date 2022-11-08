南華大學於日前舉辦「就業力學程-創業主題班」，特別邀請雲創複合材料實業股份有限公司謝文富技術總監演講，以「如何在創業的第一步勝出」為題，分享創業的心路歷程。謝博士大學畢業後從事公家機關，工作幾年後發現志不在此，便轉換跑道跨領域學習，並取得美國奧斯汀大學材料學博士，因為興趣廣泛且不斷學習與研究，開始嘗試創業，從隻身一人到找合夥人合作，開創不凡的職場生涯，其豐富的學識及人生經歷讓在場的大學生受益良多。

南華大學副校長林辰璋表示，此場講座不僅邀請到謝文富博士，雲創複合材料實業董事長江肇琦、品源鑫科技董事長曹敏浩以及欣泰寢飾總經理鄭凱仁也一同出席。謝博士的演講內容藏有十大秘笈，不僅每一項秘笈能獨立當一門講題，也非常有深度值得探討和思考，同學們可以好好學習。

謝博士表示一路以來持續學習且不斷精進專業能力，才能發揮自身優勢。(照片/南華大學提供)

謝博士指出，如何在創業的第一步勝出？離開校園的第一步非常重要。無論就業或創業都很困難，競爭對手不只同屆畢業生，還要跟未來和早已在社會的人競爭。謝博士說，為了有穩定的工作，畢業後便考上公家機關，但因不喜歡被規矩約束，於是在公職待了五年便辭去職務走向創業。一路以來持續學習且不斷精進專業能力，才能發揮自身優勢。

謝博士說，畢業後在職場上學非所用和用非所學的例子是如此司空見慣、稀鬆平常，此時應轉換心態深入探討工作與學習，並試著從中產生樂趣是非常重要。人追求愛情與麵包，麵包越多心情也越愉快，若獲取麵包的同時能保持愉悅的心情，會更有動力持續賺取麵包，那麼從工作中尋找嗜好、培養興趣就非常重要。

謝博士提到，創業者都有其宗旨、目標、理想，他認為「不為賺錢是不可能的，創業並非做慈善，沒人會做虧本的事」。創業以市場需求為導向，一個人的力量有限，投入市場的壓力會促使創業者前進，如何找到對的人、能互補的夥伴，能使公司在變幻萬千的市場中生存下來顯得更為重要。而產品與服務也要不斷翻新、推陳出新，要如何在廣大的市場中脫穎而出，以高需求度產品為目標最好，因產品生命週期已達成熟期，需求量也達一定數量還能減少研發花費的成本；但當產品飽和後易被淘汰，最好的優勢是擁有專利與獨特性。謝博士強調，洞察市場的需求趨勢是創業者必須具備的敏感度，正確的市場要有正確的商品，商學院學的行銷4P(Product產品、Price價格、Place地點、Promotion促銷)便是幫忙判斷的工具。

創業投資是中長期的永續經營計畫，而非短期的規劃，最忌諱意圖馬上回收成本，業務計畫的擬定、追蹤考核與檢討修正也是一項要點，切忌急功急利，沒有百分百賺錢的投資，經營者必須有完善的經營計劃與執行能力。商場上成功人士鮮少分享自己成功背後究竟經歷多少失敗。所謂失敗為成功之母，成功是無數失敗累積出來的，接受失敗是成熟的指標。遇到時應勇敢面對失敗的淬鍊和打擊，自然能鍛鍊成金剛不壞之身，沒有任何困難能難倒。謝博士認為，若世上有最大的失敗，那就是人生沒有失敗。

最後，謝博士勉勵大學生，無論是求學期間或是未來在職場上，都應「以和為貴」，當意見相左時，要懂得如何溝通協調，減少衝突，企業才能成長與茁壯。「和」的左字旁是「禾」，如同飽滿的稻穗下垂，也代表一個人的成熟與謙虛。謝文富博士精湛的演講，讓大學生更加瞭解無論是創業或就業都應具備的態度與觀念。