具有一甲子的輝煌歷史，甫於111年國慶表演中以精湛演出博得國人滿堂彩的北一女中樂儀旗隊，驚喜宣布再度獲邀參加美國Pasadena帕莎蒂娜玫瑰花車遊行活動，臺北市長柯文哲於111年11月8日上午前往北一女中授旗，並為即將出國的學生加油打氣，期許學生能展現最好的一面，讓世界看見臺灣。

北一女中獲邀參與第134屆玫瑰花車遊行活動，該活動將於2023年元旦盛大登場，屆時將有大型花車、樂儀旗隊、馬術隊等近百個表演隊伍參加，主辦單位表示亞洲地區除了因贊助商為日本Honda企業而邀請日本高校之外，北一女中樂儀旗隊為唯一受邀表演團體，顯現北一女中樂儀旗隊的優異表現備受國際肯定。

臺北市長柯文哲於8日上午特別親赴北一女中進行授旗，並與現場來賓搶先觀賞樂儀旗隊即將赴美演出的部分曲目，透過影片看到隊員們自暑假以來密集操練的辛苦過程，柯市長除了讚賞隊員們不畏艱難的優異表現之外，也期許全體隊員能透過這場舉世矚目的國際慶典展演活動，讓世界看見臺灣青年學子的自信風采！

陳智源校長表示：「創立已超過一甲子的樂儀旗隊是北一女的榮光！經常獲邀參加國內外重要競賽與慶典演出，過去曾於1996年、2005年兩度獲邀赴美參加玫瑰花車遊行，精湛的演出讓無數海內外國人津津樂道。睽違18年，北一女樂儀旗隊這次再度受邀出訪美國，意義重大。此次出訪，將展現小綠綠們堅持夢想、不畏挫折的青春堅毅。也為明年創校120周年校慶拉開序幕。」

北市政府教育局及認助清寒學生基金會共補助約350萬元之經費，以實際行動支持學生。(照片/臺北市教育局提供)

此外，臺北市政府教育局及認助清寒學生基金會共補助約350萬元之經費，以實際行動支持學生。北一女中樂儀旗隊將以苦練多時的精采技藝，於2023年元旦踏上加州帕莎蒂娜玫瑰花車遊行舞台，讓世界看見臺灣，讓北一女中樂儀旗風采再現帕莎蒂娜！期盼北一女中樂儀旗全體隊員帶著國人祝福，在有數千萬觀眾的美國玫瑰花車舞台上，展現蓬勃的生命力與深厚的文化底蘊，為臺灣爭光。