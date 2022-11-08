「國軍第55屆文藝金像獎美術類得獎作品巡迴美展」11月1日至12月15日在龍華科技大學藝文中心展出，日前舉辦開幕茶會，由陸軍第三地區支援指揮部指揮官巫建輝少將、政戰主任莊沼渠上校、龍華科大葛自祥校長、林如貞行政副校長、人文暨設計學院葉茉俐院長共同剪綵，期望龍華學子藉由欣賞獲獎的精彩美術作品，充實藝文涵養，更從中深刻體會國軍保家衛國的傳承與榮耀。

陸軍三支部指揮官巫建輝少將表示，「國軍文藝金像獎」擁有悠久歷史，不僅是孕育軍中文藝的搖籃，逾半世紀以來更培養出許多優秀國軍藝文創作人才，對響應政府文化政策，形塑社會正向風氣，功不可沒。近幾年巡迴美展積極走入校園及社區，藉由軍中優良藝文作品展覽，不僅呈現國軍建軍備戰與防疫救災成果，也讓社會大眾更加瞭解國軍，進而支持國軍與國防建設。

國軍第55屆文藝金像獎巡迴美展於龍華科大盛大揭幕，貴賓共同剪綵。(照片/龍華科大提供)

龍華科大校長葛自祥致詞時首先代表全校師生向國軍致上崇高敬意。他表示，國軍允文允武，在藝術上的造詣更是人才濟濟。而隨著時代轉變，「國軍文藝金像獎」逐漸從軍方展覽來到社會各界巡迴展出，作品類型變得更加多元豐富，學校積極與國軍合作，提供藝文中心空間，展出攝影、國畫、西畫、漫畫、書法等軍中優良創作，對龍華學子充實藝文涵養，增廣新知，培育兼具專業技術及人文素養的博雅科技人才，更有非常大的裨益。

龍華科大師生欣賞國軍第55屆文藝金像獎巡迴美展作品，飽覽豐盛藝文饗宴。(照片/龍華科大提供)

隨後，林如貞行政副校長也代表學校董事會，歡迎國軍文藝金像獎巡迴美展在龍華科大設展。林副校長指出，國軍官兵訓練有素，士氣高昂，在展場布置作業時即充分感受到官兵的蓬勃朝氣與活力，值得龍華學子學習效法。尤其下個月即將迎來龍華科大53周年校慶，學校很榮幸透過藝文活動與國軍合作交流，並藉由國軍文藝金像獎得獎作品，為校慶活動增添豐美的藝文氣息。

美展會場也設置攤位介紹國軍各式後勤補給品及裝備，歡迎學子加入國軍行列。(照片/龍華科大提供)

國軍第55屆文藝金像獎得獎作品是以「軍人－當之無愧的英雄」為主題，充分表達國軍始終站在最前線，用生命保國衛民英勇的一面，尤其是防疫、救災，讓外界看到軍人面對危險，不怕苦不畏難，展現出勇氣之美。本次巡迴美展會場也設置攤位介紹國軍後勤補給品及裝備，以及人才招募站提供完善生涯規劃，希望龍華學子踴躍加入國軍行列，為自己打造璀璨不凡人生。