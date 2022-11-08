弘光科技大學食品科技系、餐旅管理系學生，日前參加第二屆全國銀髮養生廚藝大賽，獲得8金2銀1銅佳績。其中，餐旅系大二學生莊國英帶著大一學弟謝明翰一起烹煮熱菜，運用惜食概念入菜，勇奪全場最高分。另外，食科系有兩名學生在報名前確診，差點來不及報名，解隔離後趕工繳交作品報名，獲得2面金牌好成績。

在餐旅系副教授黃汶達的指導下，四名學生周姿君、莊秉樾、王秀楨、胡永薇參加中西式點心烘焙類比賽，皆獲得金牌。另外，餐旅系助理教授王志榮指導學生參加熱菜現場烹調組，採用大二學長姊帶領大一學弟妹的方式搭配比賽。王志榮指出，用經驗技術傳承，相互切磋可讓彼此進步，比賽限時2小時，烹煮4道菜各3盤，大二的莊國英帶著烹飪在基礎階段的大一學弟謝明翰，勇奪金牌，還獲全場最高分，額外多一個小金人獎座；另一組大二的陳思宇帶著大一學妹姚智荃，則獲得銀牌。

食科系講師王俊勝(右二)指導系上學生，參賽全國廚藝賽獲得佳績。(照片/弘光科大提供)

莊國英表示，比賽指定雞胸肉、國產石斑魚搭未來肉、澳洲牛板腱，以及養生湯品，為了讓純植物蛋白製成的未來肉口感更細緻，融入惜食不浪費的概念，把切剩的魚肉加入未來肉裡提升鮮甜味，沒想到意外獲得評審的喜愛，獲得全場最高分。去年參加該場比賽獲得銅牌，今年再接再厲奪金，不但雪恥，更獲得最高分。首次和大一的學弟搭檔，尤其學弟沒有餐飲經驗，考驗彼此的默契與功力，因此，利用課餘時間不斷練習，時常練到深夜。比賽前幾乎未曾在規定限時2小時內出餐完畢，正式比賽時展現完美配合度，他負責煮菜，學弟負責配菜、醬汁，完美的分工讓他們順利在2小時內做出4道、12盤菜。

弘光餐旅系助理教授王志榮(中)指導學生莊國英(左)、謝明翰(右)，參加全國廚藝賽，奪全場最高分。(照片/弘光科大提供)

「不敢相信拿下最高分，很擔心自己拖累學長。」大一的謝明翰說，比賽前跟著學長觀摩過比賽，但是高中念觀光科，廚藝刀工幾乎從零基礎學起，所以只要有空便勤練刀工，買馬鈴薯、蘿蔔回家練習，增加刀工速度及大小一致度，空堂則跟在老師旁邊加強學習。第一次比賽上場很緊張，還好靠著學長不斷的提醒，才漸入佳境完成比賽。

食科系大三學生劉嘉穎、大一學生王芝雯兩人參加中西式點心烘焙類奪金，因為確診染疫差點來不及報名。劉嘉穎說，她從馬來西來來台唸書，第一次參賽，在報名前意外染疫，待在宿舍隔離一直構思作法，隔離完後馬上烘製作品，寫配方拍照報名，還好比賽延長報名時間，讓她趕在最後一天報名，得以製作百香果塔奪金。

「上一個比賽前確診隔離，失去資格，還好這次趕得及。」王芝雯說，因染疫失去一場比賽的機會，這次比賽在隔離後，幸好還有時間製作。為了符合比賽主題養

生、銀髮族，她製作百香果塔時，特別減糖低鹽，也把牛奶換成豆漿，做完拿給同學試吃反應不錯，也擄獲評審的心。

食科系大一學生林承翰也在烘焙類摘銀，比賽前右手的無名指、中指不小心受傷骨折，烘烤麵包時格外困難。林承翰透露，練習製作麵包時需要花比別人更多的時間，還好同學協助才能完成作品。在同項比賽拿下銅牌的大一學生林暐勳則說，母親當清潔工辛苦獨自養育他，特別申請弘愛築夢助學金參賽，獲獎時特地跟媽媽分享喜悅，未來希望拿出更好成績報答親恩。