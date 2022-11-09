由教育部主辦、全球最大規模國際學生設計競賽「2022臺灣國際學生創意設計大賽」，獲獎名單揭曉。臺灣學生共有43件作品獲獎，包括「產品設計」、「視覺設計」、「數位動畫」金獎以及「特別獎」等獎項，其中國立臺灣藝術大學彭皓暘、淩豫靖、劉家姍、盧永華、楊于樺的作品「違禁品」(Outlaw)更勇奪年度大獎，顯示臺灣學生創作能量獲得國際高度肯定。

「2022臺灣國際學生創意設計大賽」以「One World」為主題，強調世界一家；全球永續的精神。本屆有來自全球66個國家地區、867所院校、共16,749件作品參賽，經過初選，產品設計類42位、視覺設計類42位及數位動畫類28位，總計112名來自全球31個國家的專業人士擔任評審委員，選出587件作品入圍決選。最後三類各15名及環境永續獎15名由來自全球28個國家的評審委員，選出77件優秀作品獲獎，決選入圍率3.6%，獲獎率更只有0.4%，競賽難度相當高更顯示獲獎作品的難能可貴。

本大賽獎項包括由教育部補助的年度大獎1名；「產品設計」、「視覺設計」及「數位動畫」三類組金獎、銀獎各1名、銅獎各3名、佳作各12名；由財團法人看見台灣基金會、財團法人溫世仁文教基金會共同贊助的國際設計組織特別獎22名，以及財團法人電路板環境公益基金會贊助的「環境永續獎」3名。

臺灣學生43件得獎作品中，榮獲年度大獎的國立臺灣藝術大學彭皓暘、淩豫靖、劉家姍、盧永華、楊于樺的作品「違禁品」，將可獲得獎金新臺幣40萬元；國立臺灣科技大學邱士軒作品「NGTF」、朝陽科技大學楊舒琪、張鈴慈、蕭綵慈、林品瑄、張宇沛作品「識野。所」(WILD VEGETABLES')、國立臺灣藝術大學鄧又瑄、張嘉珈、陳萭謙、陳祺萱、林明璇作品「這間賓館有螞蟻」(Ant Hotel)分別拿下產品設計類、視覺設計類及數位動畫類金獎。嶺東科技大學黃毓文、黃琦涵、萬興蕙、蘇子晴、李紓緹、朱宇昂作品「頭島花生會社」(Tou Do Lab) 、國立雲林科技大學蘇聖翔、張耕銓、高穎欣作品「Same Old」同獲廠商指定類特別獎。

頒獎典禮將於11月29日在松菸誠品表演廳（地址：台北市信義區菸廠路88號B1）舉行頒獎典禮暨獲獎作品展出，12月6日至15日則移師臺中國立公共資訊圖書館（地址：臺中市南區五權南路100號）展出。完整獲獎名單並已公布於臺灣國際學生創意設計大賽官方網站(www.tisdc.org)，歡迎踴躍前往參觀。