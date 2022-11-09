臺北市教育局與國立政治大學合作之微課程專班於111年11月5日正式揭開序幕，共計辦理三梯次（11月5日、12日及12月17日），提供北市高中學生多達345個名額，目前已經全數報名額滿。臺北市教育局為呼應108課綱以學生學習為主體之目的，搭建大學與高中雙向交流的平臺，落實教育資源有效銜接，特別與國立政治大學合作辦理微課程專班計畫，期望透過三梯次共六門微課程，提供高中學子新型態學習的選擇，鼓勵其多領域探索，從中發掘自身潛能，規劃未來發展方向。

國立政治大學教務長林啟屏致詞。(照片/臺北市教育局提供)

本次合開的微課程專班於110學年度開始推動，111學年度上學期微課程專班分別於11月5日、12日及12月17日共三梯次安排課程，邀請政大經濟學系、日本語文學系、國際經營與貿易學系、外交學系、廣播電視學系、企業管理學系的教授開課，期許透過不同學系的課程安排，協助更多學生依據自身興趣及志向進行選擇試探。

第一梯次課程於11月5日舉辦，政大教務長林啟屏教授指出近幾年政大不斷與各縣市推動相關的課程合作，像是AP課程的實施、與縣市簽訂MOU開設課程計畫，即是希望能嘉惠更多學子，擁有不一樣的機會為自己的生涯發展做有效的經驗累積。教育局中教科課程督學柯靜蓉亦說明，108課綱的核心在於素養導向的培養，不論課外活動的規劃、學習歷程的反思，都奠基在個人自主學習的能力，而推動自主學習進程的內在原動力便是學習動機，學習動機愈強烈的學生，在之後的學習成效中也會有更卓越的表現。

上午「生活經濟學」課程由政大經濟學系莊奕琦教授主講，強調在自由理性市場中，人們追求個人利益的選擇，將連帶使整體市場趨向最大化社會福祉。供需法則的均衡、外部性內部化、有限資源分配，利用各種經濟學理論探討問題本質，以找出解決方案。

日本語文學系許育惠老師「日本文化360度～進．座．站．走．吃．喝」。(照片/臺北市教育局提供)

下午「日本文化360度～進．座．站．走．吃．喝」課程則由許育惠講師透過展示日本的食品、布料，讓學生近距離觀賞及操作。課中另外準備歌謠進行唱歌與舞蹈教學，帶著學生共舞同樂，日常生活的切入，高度的雙向互動集趣味與實用，在3小時的課程中一覽日本文化的內涵。

在後續2梯次的課程中，將陸續為學生帶來「經濟學與社會的對話」、「國際事件大解析」、「數位時代媒體近用」及「說．行銷」四門課程，期望提供高中學子新型態學習的選擇，協助學生發掘潛能，規劃未來發展方向。

教育局局長曾燦金表示，期望透過與大學端合作的「微課程專班」，能有效增進大學端對於高中生學習樣態的瞭解，亦同時提供高中階段的學子們性向探索的機會，未來教育局也會持續辦理相關合作計畫，以提供高中學子更多新型態學習的選擇。