112 學年度高中英語聽力測驗第二次考試訂於 12 月 10 日（六）舉辦，報名自11 月 9 日（三）起至 11 月 15 日（二）止，逾期不予受理。

高級中等學校三年級在學學生，應一律經由就讀學校辦理集體報名；其他具備報考資格者，可委託經政府立案且已獲得本會發給集體報名單位代碼之補習班報名，亦可以自行個別網路報名。未於規定期限內辦理報名、繳交照片及繳費者，即視為未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。報名完成登錄後可至本會大考中心網站 112 高中英語聽力測驗「試務專區」或電話語音（02-23643677）查詢報名處理情形。

高中英語聽力測驗成績可做為大學「繁星推薦」、「申請入學」及「分發入學」等三項入學管道之檢定項目。高中英語聽力測驗成績使用有效期限三年，請考生特別注意相關招生簡章規定。

身心障礙及重大傷病考生申請應考服務項目，分為一般項目、輔具項目及特殊項 目。申請一般項目、輔具項目受理期間為 11 月 9 日至 11 月 15 日，符合服務對象之考生請至本會大考中心網站 112 高中英語聽力測驗「試務專區」登載相關資料，並於 11 月 23 日開放應考資訊查詢當日起，於「試務專區」查覽或列印。如有查詢相關問題，請致電本會大考中心（電話 02-23661416 轉 608）洽詢。

考試時間流程表。(照片/大學入學考試中心提供)

特殊項目應考服務兩次考試採一次審查作業，考生報考第二次考試可沿用第一次考試審查結果，但須於「編輯特殊應考需求」中註記「特殊項目」，無需另外繳交申請表

件；如有新事證或新病況且與原提供審查資料不同，可提出複審，需以書面提出並以一次為限。複審申請表可自本會大考中心網站「下載專區」下載，複審申請截止日期為 11

月 15 日（二），結果查詢為 12 月 06 日（二）。

作答使用 A4 答題卷，答題卷上印有考生應試號碼與姓名。考試開始鈴響前，不得翻閱試題本與答題卷，並不得簽名、書寫、劃記、作答；考試開始鈴聲響畢後，應依播音指示於答題卷之「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名與作答，簽名時可使用 2B 軟心

鉛筆或黑色墨水的筆。若考生因特殊情況使用備用答題卷時，雖備用答題卷上無考生本人應試號碼與姓名，但仍須於備用答題卷上之「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。

提醒考生留意 112 學年度考試簡章試場規則與違規處理辦法。112 英聽第一次考試較多違規情形包括：未攜帶應試有效證件正本入場應試（應試有效證件包括：國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證）；於考試開始鈴響前翻閱試題本、答題卷或簽名、書寫、劃記、作答；考試開始鈴響後，發現隨身攜有已關機之行動電話或其他不可攜帶入座之物品；未經申請逕行飲水服用藥物；考試開始鈴響後攜帶入場之物品發出聲響；於考試結束鈴聲響畢未停止作答動作（包括擦拭、加黑劃記、簽名等）等。請考生務必遵守試場規則，以免因違規被扣減考試成績。

請欲報考高中英語聽力測驗第二次考試之考生，務必詳閱 112 學年度考試簡章。因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫需求，本會將視疫情變化，配合中央流行疫情指揮中心防疫指引及教育部規範調整與進行試務安排，敬請考生及家長留意本會公告訊息。