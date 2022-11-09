夢想淘心室11月9日週三【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到耳鼻喉專科及睡眠醫學專科江秉穎醫師，江秉穎醫師是亞洲唯一通過歐盟先驅睡眠醫學專科醫師認證的醫生。他在節目中分享自己考上醫師執照，擔任住院醫師R3時期，在急診室緊急救活了一位因酒駕撞到面部與呼吸道幾乎全毀的病患，但隔天卻被指導老師在會議中責罵，到底是什麼原因讓當時的他覺得心裡很受傷呢?

現代人、讀書時有課業壓力，進入職場後有就業與工作壓力，人生每一階段、每一樣追求可能一不小心都是壓力，因此有愈來愈多的人因為壓力或情緒而有睡眠障礙，進而因為想睡個好覺而尋求就醫的人愈來愈多？什麼是睡眠障礙? 失眠要看哪一科？門診中最常見的失眠問題，如何改善呢？ 一連串的問號，江醫師在節目中一一為大家解答。江醫師建議失眠不能一直用藥物去控制，並分享透過幾個步驟自我撿視與改善睡眠品質。

要如何找到不用藥就能睡個好覺的方式？如果你也曾被失眠困擾著，絕不能錯過今日的曉宇宙節目，聽聽江醫生分享如何睡個好覺的方法，歡迎收聽下午5點上架的【曉宇宙~曉曉問大大】亞洲唯一通過歐盟先驅睡眠醫學專科醫師認證的江秉穎醫師專輯。

節目收聽入口:

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