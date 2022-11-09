第25屆「聯邦美術新人獎」得獎名單於日前公布，首獎得主為玄奘大學藝創系學生許庭皓。這已是玄奘大學連續兩次獲得首獎，前次首獎是由藝創系大一新生張家豪奪得，當時更創下該獎項得獎最年輕的紀錄。玄奘大學藝術與創意設計學系主任翁梁源表示，此次許庭皓的作品是好好下過苦功去磨練的，值得大家肯定他的努力。

「聯邦美術新人獎」為界內年度盛事之一，提供藝術新秀們「被看見」的閃耀舞台，獎金亦相當優渥，高達40萬元，是畫廊界關注的藝術新秀的平台。去年玄奘大學藝創系大一新生張家豪，以「日常的隨意」系列作品，榮獲第24屆「聯邦美術新人獎」的首獎殊榮，同時年僅18歲的他，更創下該獎項最年輕的首獎得主紀錄。今年「聯邦美術新人獎」邁入第25屆，首獎殊榮由玄大藝創系許庭皓再次為玄奘大學增添光采。

靜物舞台劇(第五幕)來自遠方的家書油畫40F 2022。(照片/玄奘大學提供)

許庭皓表示，這次參賽的作品，自大一進入玄大藝創系之後就陸續規劃構思，尤其依比賽規定必須提交五件系列作品，而「聯邦美術新人獎」自開辦以來非常重視寫實的基本功，因此要完成五件寫實作品也要投入非常大的心力，許庭皓提到，此系列主題「靜物舞台劇」的「靜物」一詞源於荷蘭語斯蒂萊文（stilleven），最早見於 1650 年。在意大利，對應畫種被稱作「那圖拉莫塔」。這一種術語解釋靜物畫類型的含義爲描繪無生命的物體。而對他而言，描繪這些無生命的的物體，對這些物象而言，就像作者的生活體驗並可解讀這些圖像背後隱藏的含義，因此每個物體，許庭皓均讓它們拌演著各自的「角色」借其這些靜物透過了劇場式的擺示及光影的打造，讓這些靜物它們之間彼此的對話，就像一幕幕舞台劇正上演著。

玄奘大學藝術與創意設計學系主任翁梁源表示，許庭皓的作品雖以靜物為主體，但巧妙的透過物件的圖像意涵並透過精心的構圖排列，將這些靜物之間的對話處理的非常有意思，尤其在戲劇光影的烘托下營造出如舞台劇般的氛圍，似乎一幕幕正上演著人生的戲碼，他的作品有著對於生命體悟的同時更意涵著哲學的意境，其高超的描繪寫實功力，尤其普遍在年輕一輩的學生身上，能願意好好下苦功去磨練基本功的人都值得鼓勵及肯定。