昨(8)日適逢滿月，全台瘋看千年難得一見的「血海狸月&月掩天王星」天文奇觀。臺南市南瀛天文館昨晚特別於廣場架設天文望遠鏡，辦理實體觀測活動，同時也透過畫面媒體進行直播，累計超過80萬人次觀看。教育局表示，月全食大約2～3年才發生一次，但8日這次又有月掩天王星的天文奇觀更為難得，下次要再看還需等2000多年後。

本次活動在YouTube頻道進行直播，短短4小時便吸引超過40萬人次的點閱，加上其他引用直播畫面媒體，累計超過80萬人次觀看。臺南市教育局表示，臺南昨天「天公很作美」，透過直播讓全臺民眾可以看到血海狸月和月掩天王星的全部過程。南瀛天文館也提醒民眾，別錯過12月即將到來的「火星衝」及「雙子座流星雨」。

臺南市長黃偉哲表示，8日並非假日，但仍吸引超過1,200位民眾，前往座落於大內區的南瀛天文館現場共襄盛舉，也有特別從新竹南下的天文同好，在現場拍攝難得一見的奇景，上南瀛天文館YouTube頻道觀看直播的人次更突破40萬，許多民眾也紛紛PO上唯美的紅色月全食的美照，顯見大家對天文奇景的熱愛。

南瀛天文館昨晚特別辦理天文觀測講座，吸引許多民眾參加。(照片/臺南市教育局提供)

教育局長鄭新輝指出，南瀛天文館是南台灣設備最完善也最適合觀星的場域，為提供民眾完整的天文畫面，當晚天文館除了在現場提供民眾望遠鏡觀測外，也在二寮同時架設觀測站，以捕捉最完整的畫面，透過直播解說、與民眾互動，讓天文觀測變得更有趣。很高興直播現場看到超過1萬5,000人同時上線，並對天文館同仁生動活潑的解說和服務給予肯定。

臺南市教育局長鄭新輝參與直播。(照片/臺南市教育局提供)

南瀛天文館長何秋蓮提到，8日晚間臺南的天候還不錯，南瀛天文館不僅提供全台最完整的天文畫面，也吸引媒體到現場採訪，更有多家國內媒體採用南瀛天文館的直播畫面。透過天文館同仁專業的天文解說、與民眾互動和有獎徵答，讓靜態的觀測變得多采多姿。接下來還有精彩可期的12月8日的「火星衝」直播解說、12月14日的「雙子座流星雨」，有開放現場望遠鏡觀測及星空導覽解說，請愛好天文的朋友，記得鎖定南瀛天文館的官網及臉書專頁，掌握最新消息。