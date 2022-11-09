擔任戲劇《火神的眼淚》製作人，同時也是義守大學「傳播與設計學院」電影與電視學系老師李志薔，今年以文學和電影雙棲身分，榮獲「2022高雄文藝獎」殊榮。李志薔表示，如今只想好好回饋養育他長大的高雄，高雄是他夢想的起點，所以才特地從台北回到義守大學教學。

出生高雄，李志薔早期致力於文學創作，後期重心跨足編劇、導演等影視領域，參與的電影與電視劇多元，從生態保育談到社會議題、從職人劇帶出職業的艱苦與心酸、從客家八點檔時代劇中呈現女性在逆境中克服命運的故事等，李志薔都有亮眼表現。

義守大學影視系老師李志薔，擔任《火神的眼淚》製作人，拿下金鐘獎「最具人氣戲劇節目獎」。(照片/義守大學提供)

李志薔畢業於臺灣大學機械研究所，卻在畢業後人生轉了彎，投入與機械完全不相關的文學與影視產業，一路上還獲獎連連，曾獲得「聯合報文學獎」、「台灣省文學獎」、「中國文藝協會青年文學獎」等30多項獎項，他更是國內外影展常勝軍，電影《心靈時鐘》獲休士頓國際影展戲劇類長片金牌獎，電視劇《新丁花開》在第50屆金鐘獎大放異彩，《火神的眼淚》拿下金鐘獎有史以來第一座人氣獎。

獲獎無數的李志薔表示，拍攝《火神的眼淚》最大收穫是此劇發揮戲劇改變社會的力量，許多觀眾因為看了該劇後建立正確的消防觀念，紛紛購買住警器回家安裝，同時很多立委及縣市政府也開始進行一些改革，藉由戲劇的力量讓社會走向更好的發展，這正是他創作的動力。

這回獲得「2022高雄文藝獎」以及50萬元的獎金，身為高雄人的他，特別出席頒獎典禮，榮獲自己家鄉所頒的獎。李志薔說：謝謝高雄對他的厚愛，高雄是他夢想的起點，所以一直希望有機會回饋高雄，因此從台北回到義守大學教書，傳承及培育影視創作人才，正是他回報高雄的體現。

李志薔今年以文學和電影雙棲身分，榮獲「2022高雄文藝獎」的殊榮，堅強實力深受外界高度肯定。(照片/義守大學提供)

南臺灣有許多學子對影視產業深感興趣，但卻苦無師資和機會，義守大學影視系這幾年投入資源廣招優秀業界師資，並鏈結北部影視產業，發展新科技元宇宙和VR影像創作，李志薔的加入更為影視系的發展挹注新活力，期待往後能為學子創造更棒的教學環境。