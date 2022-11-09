南華大學長期重視生命教育與永續發展，致力落實節能減碳並推廣環境教育，更以實踐聯合國永續發展為目標。11月3日國際扶輪3470地區澎湖縣分區、馬公扶輪社、澎湖天人菊扶輪社及南華大學共同舉辦「2022年澎湖永續旅遊發展論壇」，匯聚產官學專家學者，找出澎湖縣發展永續觀光之目標，該校師生更前往南寮社區深度參訪，並至龍門海岸進行淨灘，善盡社會責任。

國際扶輪社澎湖縣分區助理總監陳明山表示，澎湖擁有美麗的海洋、多變的地形及豐富的歷史人文與景觀，促使觀光旅遊業的發展，同時也是澎湖重要的經濟基礎之一。由於過多的人為開發，造成環境受到污染與破壞，加上氣候變遷衝擊，已危及澎湖優美的自然環境。根據分析，交通運輸碳排放佔15%，在旅遊過程許多一次性物品的使用也會增加廢棄物的產生。

陳明山提到，2022至2023年扶輪社年度口號為「想像扶輪」，鼓勵大家來「想像澎湖」，想像未來的澎湖，想像十年後甚至21世紀末的澎湖，如果現在沒有保護好環境、降低碳排放，未來所看到的將會是自然環境遭受破壞、氣候異常、海平面上升淹沒土地的澎湖。因此，特別與深耕永續發展的南華大學合作，邀請產官學專家學者一同辦理論壇，找出澎湖縣發展永續觀光之目標，並凝聚共識，作為未來推動永續觀光之方向。

南華大學攜手國際扶輪社，邀請產官學專家學者一同辦理論壇，找出澎湖縣發展永續觀光之目標，並凝聚共識，作為未來推動永續觀光之方向。(照片/南華大學提供)

本次論壇首先邀請澎湖觀光圈總召蔡萬生，分享澎湖永續旅遊發展策略，蔡萬生指出，澎湖因為氣候變遷、颱風侵擾及過度捕撈，漁業產量大不如前，因此需要由海鮮文化改為海洋保育文化，不過度捕撈，而是在專家指導下，透過浮淺欣賞海洋之美。

此次也邀請南華大學科技學院長陳柏青擔任主持人，由該校永續中心執行長洪耀明分析ESG與永續發展策略。陳柏青指出，為配合聯合國永續發展17項目標(SDGs)，以及我國預計於2050年達成淨零排放之規劃，南華大學近年來以培育綠領人才為教育目標，即為培育從事低碳排放、低耗能行業之人才，希望透過科技的發展，解決當前人類所面臨的氣候變遷、能資源日益匱乏的問題，正與本次論壇之宗旨呼應，而洪耀明也分享南華大學推動ESG之成果。

南華大學近年來以培育綠領人才為教育目標，希望透過科技的發展，解決當前人類所面臨的氣候變遷、能資源日益匱乏的問題。(照片/南華大學提供)

論壇由南華大學永續綠色科技碩士學位學程主任周建明擔任主持人，澎湖科技大學教授李明儒擔任主講人，說明澎湖之永續觀光策略。周建明指出，基於SDGs，預測未來食衣住行每個工作，都將會轉變為綠領工作，其中當然也包含旅遊業。如果每個旅遊業者及遊客都能善盡自己的責任，就可以為落實環境保護及永續發展做出貢獻。李明儒指出，澎湖縣透過農村再造，推動南寮社區古厝、浮球秘境及牛屎體驗，成為柏林國際旅展公布全球百大綠色旅遊勝地，並號召在地及國際志工，修護先民用於捕魚的石滬，以保護先民智慧與文化遺產。

南華大學永續綠色科技師生在助理總監陳明山安排下，前往南寮社區深度參訪，並至菜園社區了解牡蠣殼廢棄物清運狀況，更到龍門海岸進行淨灘，善盡社會責任，真正落實澎湖生態旅遊。