華梵大學11/9日中午舉辦溫馨的「謝水平安宴」活動，邀請師生共進午餐，並正式宣告建立學校美食文化，將每月擇一主題節日為同學免費加菜。現場同時舉辦浮水蠟燭祈福點燈儀式，大家在互道感恩之餘，也祈願時來運轉，來年平安順遂。

立冬進補是大眾週知的民間習俗，而立冬前後還有一特殊的節日「下元節」，是農曆10月15日水官大帝生日，民間盛傳當天水官大帝會下凡人間，為人們消災解厄。因此，下元節也是一般所稱的「謝平安節」，傳統習俗會在下元節前後擺設平安宴，答謝水官以及諸神庇佑，並祈求風調雨順，合境平安。

由於今年的立冬11月7日與下元節11月8日正巧都在同一週，華梵大學總務處與書院教育處特別精心設計了別具創意的「下元謝水節：水色平安宴」活動，於11月9日中午由林從一校長與一級主管邀請師生共餐。

現場除了有精緻美食、高腳杯盛裝的非酒精飲料，以及石碇在地知名甜點「阿嬤麻糬」，智慧生活設計學系空間設計組與產品設計組的學生更重新改造學餐，將校園撿拾的枯枝、過去辦活動剩下的浮水蠟燭、校慶典禮貴賓贈花等現有素材重新DIY，不花一毛錢就將會場妝點得美輪美奐，在家具、燈光與音響陪襯下，讓整個共餐氛圍更增添儀式感，成為一場味覺與視覺兼具的美學饗宴。

享用美食之後，隨即進行謝水祈福點燈儀式，師生將手中的鮮花與蠟燭，依序安放在餐廳外的小水池上，祈願在美麗的浮水燭光映照下，來年順風順水，否極泰來。(照片/華梵大學提供)

享用美食之後，隨即進行謝水祈福點燈儀式，師生以虔敬之心，將手中的鮮花與蠟燭，依序安放在餐廳外的小水池上，祈願在美麗的浮水燭光映照下，來年順風順水，否極泰來。

華梵大學林從一校長表示，下元節就是台式感恩節，為了提升膳食品質，營造華梵特殊的食飲美學與文化，這學期起特別推動主題節日為學生免費加菜方案，除了每月擇一節慶辦理加菜活動，每週三並提供消費主餐即贈送鴨血臭豆腐煲的好康料理，希望大家都能以高CP值吃出營養與健康。

華梵大學總務處與書院教育處特別精心設計了別具創意的「下元謝水節：水色平安宴」活動，於11月9日中午由林從一校長與一級主管邀請師生共餐。(照片/華梵大學提供)

華梵大學總務長蕭百興教授也說，主題節日加菜方案實施至今，已陸續推出9月中秋節、10月重陽節、11月下元節等別具創意的加菜活動，同學普遍反應良好，也感受到學校照顧的用心，未來將持續推動，讓平凡的食飲能依季節的躍動跳起芭蕾，成為華梵山城的重要時尚，型塑華梵餐飲文化的新風貌。