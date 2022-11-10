教育部推動辦理「藝術與設計菁英海外培訓計畫」，每年均會選送優秀學生到海外研習，109及110年度間有27位學員分赴美國、加拿大、英國、法國、德國、荷蘭、澳洲、丹麥、日本等9國、22所海外頂尖設計學府及知名設計公司完成進修與實習返國，11/9至11/13日在臺北華山1914文創產業園區辦理成果展，分享海外研習成果。

為建立藝術相關領域國際培訓交流機制，培養具國際水準的藝術與設計人才，教育部自94年度起推動辦理「藝術與設計菁英海外培訓計畫」，每年選送優秀學生到海外研習，並由教育部補助學雜費或培訓費及生活費等費用，迄今共選送342位學員。

教育部梁副司長學政為成果展記者會致詞。(照片/教育部提供)

法國在台協會陸副主任明莉 (Cléa Le Cardeur) 蒞臨致詞。(照片/教育部提供)

本次成果展共分為「時尚設計」、「數位動畫」、「視覺傳達設計」、「產品設計」及「建築與景觀設計」5大組別展區，開展當日也邀請學員親自分享海外學習歷程及創作啟發，展期間亦規劃多場主題講座。而除了實體展區之外，本次另同步建置有線上藝廊 (https://www.animlab.yuntech.edu.tw/talentpool/gallery/)，讓無法到場的民眾可於線上觀展，並可同步收看記者會及主題講座直播。

本屆返國學員克服疫情下的挑戰，適應了線上及實體上課的新學習模式，在全球隨著疫情復甦之際，完成培訓帶回精彩作品與國人分享。時尚設計組─輔仁大學的胡立凡培訓於高知名度的英國皇家藝術學院 (Royal College of Art)，在自由奔放的創作風氣中，她以數位化的媒介突破傳統以胚布創作的方式，以「氣」環繞身體的視覺形象為主題，透過材質實驗及配色運用，勾織出本次展出的話題作品。數位化的媒介創作，亦讓時尚走出傳統實體化的創作，將聲音、音頻、環境燈光、人物律動等呈現兼具其中，提供更廣的感官體驗。

時尚設計組學員胡立凡、藍珮溱與模特兒共同發表培訓成果。(照片/教育部提供)

數位動畫組─國立臺灣科技大學徐世謙的第一次出國，即培訓於加拿大雪萊頓技術學院 (Sheridan College) 的高階擬真生物動畫學程，專精動畫上的寫實風格以及高技術的骨架綁定，該學程畢業校友一直以來都是業界渴望網羅的專業人才。徐世謙在企業訪校日中成功從同儕間脫穎而出，作品集受到夢工廠動畫公司(DreamWorks Animation)的青睞，獲頒該公司的年度獎學金，更於後續獲得索尼影業（Sony Pictures）的實習生計畫資格。

視覺傳達設計組─國立高雄師範大學的陳千儀於澳洲旋濱科技大學 (Swinburne University) 課程期間與真實業主合作，具備高效率的提案及簡報能力。做為延後培訓的學員之一，她具備更高的韌性及抗壓性，即便遠端上課仍持續選修高階互動課程養成額外技能，順利讓她爭取到了紐西蘭Mad Carnival工作室的UI及平面設計師一職，參與公司與知名企業Snapchat合作的遊戲專案，負責設計遊戲介面，出色表現已於實習後得到了公司續聘的邀請。

產品設計組─國立臺中科技大學王浩頤在美國藝術中心設計學院(ArtCenter College of Design)首次嘗試以VR 建模工具設計球鞋等軟質產品，更深入思考設計存在的必要性，並建立他自身的設計哲學。王浩頤作品「TIP」重新定義吸菸人口減少後，菸灰缸作為家居用品的角色；裝置藝術「Tea/Time」以互動行為藝術轉譯時間的混沌及其帶來的隨機性，兩件作品皆展出於美國藝術中心設計學院藝廊。

建築與景觀設計組─國立成功大學李欣恬於英國CRAB建築事務所(Cook Robotham Architectural Bureau)培訓期間，在充滿跳躍創意、正向鼓勵的工作環境中，參與了不同規模與性質的專案，包含大範圍的博物館文化園區設計規劃、小規模的住家改造，甚至是家具設計，透過不同尺度的專案介入，在專業上精進學習；博物館的專案更是得到Royal Academy of Arts邀請，以高規格模型參與展覽。

更多返國學員的作品將於11月9日至11月13日的成果展中展出，民眾可把握時間，到場了解這群海外歸國的學員故事。同時，教育部也集結27位學員的進修成果出版專刊，供現場民眾參閱，藉以推廣給更多喜愛設計的朋友。