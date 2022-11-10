國立臺南大學研究發展處創新育成中心執行教育部高教深耕計畫，於11月9日辦理產業課程，邀請脫口秀教母，同時也是好好笑女孩劇團團長—黃小胖老師，蒞校分享「脫口笑出人生魅力」，吸引校內外超過70人參與，現場笑聲不斷，讓參與學員印象深刻。

黃小胖老師加入脫口秀表演至今已經超過12年。從個人的脫口秀演出，到培養脫口秀演員，過程中發現多數人對於表達這件事情，經常因為欠缺練習機會，使得該講話的時候不敢講。黃老師播放一段國外小學的上課影片，學童於課堂中對於問題都踴躍舉手的想要回答，反觀國內，若以一天四堂課的練習，一週就是20次，但很多人至今為止上台的次數可能都低於這個數字。因此黃老師認為，在表達教育中需要強調個人魅力、觀點與幽默感，而其中最簡單的是幽默感，而最難的是個人魅力。因為個人魅力必須知道自己是誰，在台上講話要能自在，自在後便能自信，這個自信來自於找到自己的缺點，並且擁抱缺點，這樣才容易被他人所記住。

參與的學員表示，這堂溝通課跟過去很不一樣，以往課程或講座都是以老師為中心，課程中仍多數都是老師在講，但是黃老師卻認為，學溝通就像是學習游泳一樣，不可能都在岸上學習，或者透過簡報教學，而是真的要踏入游泳池中，才能學會。學習表達也是如此，要能夠練習說出來，所以很謝謝老師課程中不僅有耐心，還願意讓學生上台發表自己的觀點與想法，真的站上台後練習後，才慢慢學會有勇氣說出口。

南大表示，根據校友中心的調查，畢業校友建議學弟妹於校內求學階段要培養的能力指標，第一名就是溝通能力。因此本次邀請專業的口語表達講師與同學分享溝通的觀點與表達的心法技巧，希望透過在校內的培養，能協助同學於日常生活以及未來職場中，能夠表達出自己的意見與觀點，成為一個能勇於將自己想法說出口的人，以提升職場競爭力。